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В Черногории задержали несколько десятков россиян по подозрению в шпионаже

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Москва, Четверг 29 сентября 2022 15:31
В Черногории задержали несколько десятков россиян по подозрению в шпионаже Фото: власти Черногории задержали 36 россиян по подозрению в шпионаже (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Власти Черногории начали расследование в отношении граждан России по обвинению в шпионаже. В преступной деятельности подозреваются шесть российских дипломатов, 30 граждан России с временным видом на жительство и два черногорца. Все они задержаны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Полиция также провела обыски в нескольких квартирах в поисках доказательств заговора и шпионажа.

"По решению суда полиция проводит обыски в ряде квартир и других помещений в связи с обоснованными подозрениями в сговоре с целью создания преступного формирования и шпионаже", - заявил пресс-секретарь Агентства национальной безопасности Черногории Вукас Радонич.

По его словам, после завершения обысков будет определено, кому будут предъявлены обвинения, и кто будет находиться под стражей до суда.

Ранее мы писали, что парламент Черногории решением большинства принял предложение о запуске процедуры отставки президента Мило Джукановича из-за нарушения конституции страны.

Отметим, что Черногория ввела санкции против России за нападение на Украину. Соответствующее решение было принято в апреле.

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