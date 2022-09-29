В Черногории задержали несколько десятков россиян по подозрению в шпионаже
Власти Черногории начали расследование в отношении граждан России по обвинению в шпионаже. В преступной деятельности подозреваются шесть российских дипломатов, 30 граждан России с временным видом на жительство и два черногорца. Все они задержаны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Полиция также провела обыски в нескольких квартирах в поисках доказательств заговора и шпионажа.
"По решению суда полиция проводит обыски в ряде квартир и других помещений в связи с обоснованными подозрениями в сговоре с целью создания преступного формирования и шпионаже", - заявил пресс-секретарь Агентства национальной безопасности Черногории Вукас Радонич.
По его словам, после завершения обысков будет определено, кому будут предъявлены обвинения, и кто будет находиться под стражей до суда.
Ранее мы писали, что парламент Черногории решением большинства принял предложение о запуске процедуры отставки президента Мило Джукановича из-за нарушения конституции страны.
Отметим, что Черногория ввела санкции против России за нападение на Украину. Соответствующее решение было принято в апреле.
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