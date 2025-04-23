ВСУ отбили более 50 штурмов россиян возле Покровска: Генштаб обновил карту боев

Российские войска не прекращают попыток прорыва обороны возле Покровска. ВСУ отбили более 50 штурмов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

Курская область. Украинские защитники продолжают операцию в приграничных районах России. За сутки враг нанес 15 авиаударов (36 КАБ) и совершил 344 обстрела, из них семь - из РСЗО. Было отражено 22 атаки противника.

Волынское и Полесское направления. Признаков формирования наступательных группировок не зафиксировано.

Гуляйпольское и Приднепровское направления. Активных боевых действий враг не проводил.

Ореховское направление. Пять штурмов в районах Малых Щербаков, Степного и Пятихаток.

Новопавловское направление. 17 атак в районах Константинополя, Привольного, Новоселки, а также в сторону Алексеевки и Отрадного.

Покровское направление. Самая горячая точка фронта - 53 штурмовые действия в районах Березовки, Котляровки, Преображенки, Водяного Второго, Малиновки, Удачного и ряда других населенных пунктов.

Торецкое направление. 13 атак зафиксировано в районах Дачного, Дружбы, Торецка и в направлении Щербиновки.

Краматорское направление. Шесть атак противника вблизи Ступочек, Белой Горы и в сторону Майского отбили украинские защитники.

Северское направление. Три попытки прорыва в районах Григорьевки и Верхнекаменского были остановлены.

Лиманское направление. Враг совершил 14 атак - в районах Колодязов, Надежды, Новомихайловки и в направлениях Ольговки, Глущенково, Новосергиевки.

Купянское направление. Три попытки штурма в районах Загрызово и Новой Кругляковки завершились безуспешно для захватчиков.

Харьковское направление. Противник четыре раза пытался прорваться в районе Волчанска, однако все атаки были отбиты.

"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 19 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, четыре артиллерийских средства, средство ПВО и пункт управления противника", - отчитывался Генштаб.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Бояро-Лежачи, Петрушевка, Угроиды, Миропольское, Проходы Сумской области; Покровск, Удачное, Новониколаевка, Сухой Яр, Заря, Водяное, Гродовка, Красный Яр, Алексеевка, Новопавловка, Багатир, Новополь, Александро-Калиново, Яблоновка, Ялта Донецкой области; Беляковка Днепропетровской области; Запорожье, Гуляйполе, Новодаровка, Лобково, Каменское, Степногорск Запорожской области; Ивановка Херсонской области.

Также оккупанты применили около 2800 дронов-камикадзе.

Противник продолжает массово применять авиацию и дроны: зафиксировано 125 авиаударов со сбросом 242 управляемых авиабомб (КАБ), 6019 обстрелов, в том числе 150 - из реактивных систем залпового огня.

За прошедшие сутки на фронте произошло 144 боевых столкновения.

Потери РФ

Напомним, что за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1210 человек. Также украинские воины обезвредили восемь танков, 11 боевых бронированных машин, 85 артиллерийских систем, одну РСЗО, средство ПВО, 138 БпЛА оперативно-тактического уровня, 163 автомобиля и единицу специальной техники оккупантов.

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