Россия пытается вернуть оружие, проданное дружественным странам, - WSJ

По данным анонимных источников издания, в апреле прошлого года делегация российских чиновников, которая посетила Каир, попросила президента Египта Абдель Фаттаха аль-Сиси вернуть более сотни двигателей с российских вертолетов, которые были нужны Москве для войны против Украины.

Сиси в свою очередь якобы согласился, а поставки около 150 двигателей, могут начаться уже в следующем месяце.

"Эти переговоры были частью попыток России обратиться за помощью к своим давним клиентам, которые десятилетиями покупали российские самолеты, ракеты и системы противовоздушной обороны, что и сделало Москву вторым по величине экспортером вооружений в мире", - сообщило издание.

WSJ сообщило, что в течение последнего года Россия вела переговоры с официальными лицами из Пакистана, Беларуси и Бразилии, пытаясь приобрести двигатели для российских ударных и транспортных вертолетов, которые ее войска потеряли в начале войны.

"Значительная часть попыток Москвы по выкупу вооружений была в то время, когда Кремль пытался отбить наступление украинских войск на востоке и юге страны. Сейчас, когда это наступление замедляется, Россия пытается перехватить инициативу на поле боя, хотя неясно, дадут ли новые поставки Москве ресурсы, необходимые для усиления ее атак", - заявляют анонимные источники издания, в том числе и бывший офицер российской разведки.

Российские атаки на Украину

Напомним, на днях представитель ГУР Минобороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий рассказал РБК-Украина о том, как Кремль готовится к возможным атакам на украинскую энергетику.

Подготовка к зиме

Аналитики и эксперты считают, что этой зимой оккупанты не смогут оставить украинцев без света. Но военные предупреждают, что оккупанты могут готовиться к атакам, в частности, будут использовать "шахеды".

В "Укрэнерго" заявили, что в эту зиму могут быть проблемы, связанные с массированными обстрелами. Но энергосистема не развалится и будет работать.

При этом в Воздушных силах ВСУ предупредили, что РФ может использовать рекордное количество ударных дронов осенью и зимой.

Больше о том, как регионы готовятся к зиме и возможным блекаутам - в материале РБК-Украина.

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