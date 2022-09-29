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Россия пытается пополнять подразделения на передовой зеками из "ДНР", - Генштаб

Фото: РФ доукомплектует подразделения с передовой заключенными (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Российское руководство пытается восстановить подразделения, понесшие потери. Для этого в так называемой "ДНР" проводят призыв заключенных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Отмечается, что Россия использует любые методы для восстановления потерь. Поэтому на оккупированной части Донецкой области так называемые "местные власти" проводят призыв и подготовку еще 250 заключенных.

По данным Генштаба, мобилизованных зеков собирается бросить сразу на передовую.

"Они в ближайшие дни будут направлены на доукомплектование находящихся на передовых позициях подразделений", - говорится в сообщении.

Напомним, недавно в сети появилось видео, на котором основатель российской ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин вербует заключенных из РФ, чтобы бросить на войну с Украиной.

По данным военной разведки, на территории Донбасса оккупанты создали целый лагерь для тренировки и удержания мобилизованных зеков.

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