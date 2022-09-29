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Росія намагається поповнювати підрозділи на передовій зеками з "ДНР", - Генштаб

Фото: РФ доукомплектовує підрозділи з передової в'язнями (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Російське керівництво намагається відновити підрозділи, які зазнали втрат. Для цього в так званій "ДНР" проводять призов ув'язнених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що Росія використовує будь-які методи для відновлення втрат. Тому на окупованій частині Донецької області так звана "місцева влада" проводить призов та підготовку ще 250 в'язнів.

За даними Генштабу, мобілізованих зеків збирається кинути відразу на передову.

"Вони найближчими днями будуть направлені на доукомплектування підрозділів, що перебувають на передових позиціях", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно в мережі з'явилося відео, на якому засновник російської ПВК "Вагнер" Євген Пригожин вербує в'язнів з РФ, щоб кинути на війну з Україною.

За даними військової розвідки, на території Донбасу окупанти створили цілий табір для тренування та утримання мобілізованих зеків.

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