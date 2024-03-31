Россия накапливала "Калибры" и может их применить в ближайшее время, - Буданов

Российский флот накапливал крылатые ракеты "Калибр". Вероятно, враг может использовать их для ударов по Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова в эфире телемарафона.
"Калибры накапливались весь этот период. Они абсолютно готовы к применению", - заявил руководитель ГУР.
По его словам, в России было принято решение использовать крылатые ракеты Х-101 вместо "Калибров", поскольку они более эффективны.
"В ближайшее время, я думаю, мы снова увидим "Калибры", потому что количество Х-101 значительно сократилось... Есть нормативно-правовые акты, документы, решения и т.д. Первое - это восстановить запас ракет флота, потому что они значительно к тому времени сократились. Эту задачу они выполнили. То есть сейчас они технически готовы к их применению. Пока флот накапливал свои ракеты, Воздушно-космические силы РФ использовали Х-101", - сказал Буданов.
Следует добавить, что в прошлом году россияне активно использовали крылатые ракеты "Калибр" морского базирования для ударов по энергетике Украины. В этом году враг почти не применил этот тип ракет.
Воздушные силы ВСУ сообщали, что всего россияне выпустили ночью 14 крылатых ракет со стратегической авиации, баллистическую ракету "Искандер" и еще одну Х-59. Силы ПВО сбили девять ракет типа Х-101/Х-555 и девять "Шахедов".
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