Южная Корея изучает происхождение нафты, которая могла попасть в страну из РФ, - Bloomberg

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

В ходе расследования изучаются закупки нескольких нефтехимических производителей в стране.

В их число входит, по крайней мере, один из крупнейших игроков Южной Кореи, а таможенная служба за последнюю неделю изучила всю отрасль. По словам источников, власти Южной Кореи также связались с торговым домом Trafigura Group.

В ходе расследований власти выясняют истинное происхождение грузов, приобретенных конечными потребителями в Южной Корее. В частности, они расследуют, могла ли нафта из России быть перемаркирована и предложена покупателям как поставки из других стран.

Связи Южной Кореи и России

В последние годы нефтехимическим компаниям Южной Кореи пришлось нелегко с обеспечением необходимой им нафту. Традиционно зависимый от иранского конденсата, этот источник поставок иссяк из-за санкций США в отношении страны Персидского залива. Тогда они больше полагались на российскую нафту, но война в Украине также усложнила эти закупки.

По данным исследовательской компании Kpler, до вторжения в Украину Россия была крупнейшим поставщиком нафты в Южную Корею, обеспечивая более 25% импорта страны в 2021 году.

После войны покупатели начали избегать прямых закупок российского топлива на фоне санкций США и опасений усиления контроля со стороны правительства, в то же время импорт из таких стран, как Тунис, Объединенные Арабские Эмираты и Сингапур, увеличился.

Отслеживать потоки нафты сложно, поскольку существуют различные виды сырья, которое также можно использовать для производства бензина, что подпадает под различные числовые торговые идентификаторы. На них также распространяются различные ценовые пороги в рамках ограничения G7.

Санкции США

Вашингтон 23 февраля ввел санкции перед второй годовщиной вторжения Москвы в Украину и в ответ на смерть лидера оппозиции Алексея Навального. Санкции направлены против ведущей российской танкерной группы "Совкомфлот" за нарушение установленного странами "Большой семерки" ценового лимита на российскую нефть, а также против 14 нефтяных танкеров, связанных с "Совкомфлотом".

Reuters писало, что новые санкции США в отношении Москвы грозят снизить продажи российской нефти Индии, крупнейшему покупателю российской морской нефти.