Россия приказала британскому дипломату покинуть страну: в чем его обвинила ФСБ

Россия выгоняет второго секретаря британского посольства в Москве. ФСБ обвинила дипломата в шпионаже и сборе секретной информации.

ФСБ: дипломат якобы собирал секретные данные

Второму секретарю посольства Великобритании в Москве Янсе ван Ренсбургу Альбертусу Джерардусу приказали покинуть Россию в течение двух недель.

ФСБ заявила, что ее контрразведчики обнаружили "незаявленное присутствие разведывательных органов".

По утверждению ведомства, дипломат "осуществлял разведывательную и подрывную деятельность, угрожающую безопасности Российской Федерации".

В частности, он якобы пытался получить конфиденциальную информацию о российской экономике во время неформальных встреч с местными экспертами.

Отдельно ФСБ утверждает, что при оформлении разрешения на въезд в Россию Ренсбург "умышленно указал ложные данные о себе, чем нарушил российское законодательство".

Решение о лишении Ренсбурга аккредитации приняли МИД России вместе с "заинтересованными ведомствами". Дипломату предписано покинуть страну в двухнедельный срок, а россиянам воздержаться от общения с британскими дипломатами.

Обострение в отношениях Британии с Россией

Это уже не первый подобный случай. В январе 2026 года Россия также выслала британского дипломата, после чего МИД РФ заявил, что не будет терпеть "деятельности незадекларированных офицеров британской разведки в России".

Вместе с тем, перед Рождеством российские дипломаты "заблудились" во время экскурсии по зданию парламента Британии и оказались в закрытой его части. Россия могла использовать их как шпионов.

Параллельно обострился вопрос российского теневого флота. Премьер Кир Стармер объявил о санкциях против него, а затем британский спецназ получил право останавливать и подниматься на борт судов этого флота в британских водах - вместе с североевропейскими союзниками.

По данным СМИ, флот насчитывает более тысячи старых танкеров, которые вывозят российскую нефть под чужими флагами, обходя западные санкции.