ua en ru
Пн, 30 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Россия приказала британскому дипломату покинуть страну: в чем его обвинила ФСБ

16:30 30.03.2026 Пн
2 мин
Представителю посольства дали две недели, чтобы покинуть страну
aimg Елена Чупровская
Россия приказала британскому дипломату покинуть страну: в чем его обвинила ФСБ Фото: британского дипломата выгоняют из РФ из-за "секретных данных" (Getty Images)

Россия выгоняет второго секретаря британского посольства в Москве. ФСБ обвинила дипломата в шпионаже и сборе секретной информации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ФСБ РФ и The Independent.

ФСБ: дипломат якобы собирал секретные данные

Второму секретарю посольства Великобритании в Москве Янсе ван Ренсбургу Альбертусу Джерардусу приказали покинуть Россию в течение двух недель.

ФСБ заявила, что ее контрразведчики обнаружили "незаявленное присутствие разведывательных органов".

По утверждению ведомства, дипломат "осуществлял разведывательную и подрывную деятельность, угрожающую безопасности Российской Федерации".

В частности, он якобы пытался получить конфиденциальную информацию о российской экономике во время неформальных встреч с местными экспертами.

Отдельно ФСБ утверждает, что при оформлении разрешения на въезд в Россию Ренсбург "умышленно указал ложные данные о себе, чем нарушил российское законодательство".

Решение о лишении Ренсбурга аккредитации приняли МИД России вместе с "заинтересованными ведомствами". Дипломату предписано покинуть страну в двухнедельный срок, а россиянам воздержаться от общения с британскими дипломатами.

Обострение в отношениях Британии с Россией

Это уже не первый подобный случай. В январе 2026 года Россия также выслала британского дипломата, после чего МИД РФ заявил, что не будет терпеть "деятельности незадекларированных офицеров британской разведки в России".

Вместе с тем, перед Рождеством российские дипломаты "заблудились" во время экскурсии по зданию парламента Британии и оказались в закрытой его части. Россия могла использовать их как шпионов.

Параллельно обострился вопрос российского теневого флота. Премьер Кир Стармер объявил о санкциях против него, а затем британский спецназ получил право останавливать и подниматься на борт судов этого флота в британских водах - вместе с североевропейскими союзниками.

По данным СМИ, флот насчитывает более тысячи старых танкеров, которые вывозят российскую нефть под чужими флагами, обходя западные санкции.

Кроме того, Британия будет перехватывать российские танкеры. Из-за этого им нужно будет идти в обход.

До этого Эстония выслала российского дипломата из страны. Его объявили персоной нон-грата.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Великобритания Дипломатические отношения
Новости
По Украине катится массовая волна "минирований": что известно на данный момент
По Украине катится массовая волна "минирований": что известно на данный момент
Аналитика
Аэропорты на старте? Что мешает открыть перелеты в Украине во время войны
Аэропорты на старте? Что мешает открыть перелеты в Украине во время войны