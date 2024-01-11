RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия может использовать Приднестровье для блокировки зернового коридора, - ISW

Фото: Россия может использовать Приднестровье для дестабилизации ситуации в регионе (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Кремль может возобновить усилия, чтобы использовать непризнанную Приднестровскую Молдавскую Республику для создания нестабильности в Молдове и подорвать украинский экспорт зерна вдоль западного побережья Черного моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что по итогам 2023 года в румынском черноморском порту Констанца были отгружены рекордные 36 млн метрических тонн зерна. Около 40% этих поставок составляло украинское зерно.

Ранее эксперты ISW оценивали, что украинские удары по кораблям Черноморского флота (ЧФ) заставили российские военно-морские силы изменить модели операций и отвести некоторые суда от своей основной базы в оккупированном Севастополе на западе Крыма.

Также уничтожение и повреждение судов ЧФ позволило Киеву и партнерам максимально использовать Черноморский зерновой коридор. Международная поддержка этого проекта продолжает расти, несмотря на выход России из Черноморской зерновой инициативы и угрозы силой заблокировать ее деятельность.

"Поэтому несмотря на ослабленное присутствие России в западной части Черного моря, Кремль может рассматривать операцию под фальшивым флагом в Приднестровье, как альтернативный способ удержать страны от участия в украинском зерновом коридоре", - говорится в отчете ISW.

Непризнанное Приднестровье

Приднестровье или Приднестровская Молдавская Республика (ПМР) - непризнанное самопровозглашенное государство на территории Молдовы. ПМР занимает почти всю молдавскую часть левого берега Днестра, а также несколько населенных пунктов на правом берегу реки.

Приднестровье заявило о своей "независимости" в 1991 году, а в 2006 году приднестровские сепаратисты захотели присоединиться к РФ. Сегодня на территории ПМР находятся так называемые российские "миротворцы". В то же время, РФ до сих пор не признала "независимость" Приднестровья как субъекта государственной политики.

ПМР и масштабная война в Украине

После полномасштабного вторжения РФ в Украину, существовала угроза нападения российских войск с территории Приднестровья.

Кроме того, в прошлом году в ПМР заявляли о якобы предотвращении "теракта", который готовился по указанию СБУ. Как объясняли в Центре стратегических коммуникаций, Россия использует Приднестровье для дестабилизации ситуации в Украине и Молдове.

Также подобные заявления в Украине считают попыткой марионеточных властей ПМР заявить о своей "субъектности" и выпросить больше помощи у Москвы.

Инцидент на границе Приднестровья и Украины

В среду, 10 января, непризнанное "министерство госбезопасности" Приднестровья сообщило о стрельбе на границе непризнанной республики с Украиной 7 января. После стрельбы двое приднестровцев якобы оказались на территории Украины.

Однако в Госпогранслужбе Украины не фиксировали подобных инцидентов.

Добавим, что в середине декабря Молдова начала военные учения в Учебном центре Бульбоака, который расположен неподалеку от Приднестровья.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News