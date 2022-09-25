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Россия может использовать дроны-камикадзе не везде: Гуменюк указала на важную деталь

Фото: Наталья Гуменюк (Владислав Красинский, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска в последнее время все чаще стали использовать иранские дроны-камикадзе в Украине. Однако они могут запускать не во все регионы из-за ограниченной дальности полета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

Она подчеркнула, что россияне используют как ракеты, так и дроны-камикадзе. Впрочем, если первые можно запустить на большие расстояния, с дронами все сложнее.

"Дроны управляемые и часто во время атаки меняют направление движения. Сейчас наши войска изучают тактику врага в использовании этого оружия. Боевые уловки оккупантов удастся разгадать", - отметила Гуменюк.

Также она отметила, что у этих дронов достаточно громкий двигатель, поэтому их приближение можно услышать.

"Тактико-технические характеристики (дронов - ред.) еще не изучены полностью, потому что есть противоречивые данные о том, насколько далеко они могут быть направлены. Сейчас это изучается. Думаю, что в ближайшее время сообщим и сориентируем всех", - подытожила Гуменюк.

Напомним, что сегодня утром россияне трижды попали дронами-камикадзе в админздание Одессы. Один дрон удалось сбить - им оказался Shahed-136 иранского производства, который россияне маркируют как "Герань-2".

Добавим, что украинские военные предупредили о вероятности повторных атак дронами-камикадзе, поэтому дали украинцам советы.

Подробно о том, чем опасны иранские беспилотники Shahed-136 для Украины, читайте в нашем материале.

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