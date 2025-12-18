Россия может ответить на репарационный кредит судебными исками: Reuters выяснило последствия

Агентство напомнило, что Центробанк РФ подал в московский суд на Euroclear, главного держателя своих активов в ЕС, с требованием компенсации в размере 230 млрд долларов.

"Если Центральный банк выиграет, он может потребовать взыскания с активов Euroclear в других юрисдикциях, особенно тех, которые Россия считает дружественными", - пишет издание.

Отмечается, что страна-агрессор может пойти в Европейский суд справедливости. Он в 2021 году в ответ на иск Венесуэлы постановил, что третья страна может обжаловать санкции на законных основаниях.

Кроме того, РФ может воспользоваться инвестиционным договором между Бельгией и Советским Союзом от 1989 года для того, чтобы побороться за свои активы в судах.

"Центральный банк России, даже как государственное учреждение, может считаться инвестором в соответствии с формулировкой договора", - отмечают журналисты.

По их словам, в таком случае дело могут передать в арбитражный суд в Стокгольме или в ООН.

Reuters отмечает, что российская агрессия против Украины была признана незаконной в международных судах.

"РФ не сможет обжаловать обоснование ЕС по замораживанию активов в качестве контрмеры. Кроме того, этот механизм является временным и может быть отменен, если Россия прекратит войну. Утверждение России о том, что активы были конфискованы, не являются обоснованными", - пишет агентство.

Оно также констатирует, что таким образом РФ не сможет добиться блокировки активов, ведь в Европейском суде средняя продолжительность рассмотрения иска и апелляции составляет более трех лет. Кроме того, для судебного запрета на использование активов необходимо предоставить независимые доказательства и исследования.