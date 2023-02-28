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Россия не может вести неограниченную гонку ядерных вооружений, - Пентагон

Фото: Колин Каль, замглавы Пентагона (flickr by Secretary of Defense Public Affairs)
Автор: Иван Носальский

У России нет ресурсов для того, чтобы начать неограниченную гонку ядерных вооружений. На это, в частности, влияет война против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замглавы Пентагона по политическим вопросам Колина Каля в ходе слушаний в Конгрессе США.

"Откровенно говоря, Россия не в состоянии вести неограниченную гонку ядерных вооружений. У них нет денег, особенно учитывая нагрузку на их вооруженные силы из-за войны, санкций, экспортного контроля. Так что, знаете, я думаю, что это был способ для него создать пару красноречивых заголовков. Но я думаю, что с практической точки зрения это не изменило ситуацию", - отметил Каль.

Чиновник также отметил, что американские власти ясно предупредили россиян о серьезных последствиях в случае, если они решат применить ядерное оружие против Украины.

По словам Каля, сейчас необходимо проявлять бдительность, поскольку Россия остается опасной державой с большим количеством ядерного оружия, хотя маловероятно, что она его применит.

"Они уже не соблюдали режим инспекций, используя в качестве оправдания Сovid и другие вещи. Интересно также, что Путин решил приостановить действие договора, а не выйти из него. Я думаю, это свидетельствует о том, что это не является эффективным рычагом давления на нас", - добавил замглавы Пентагона.

Напомним, ранее стало известно, что во вторник, 28 февраля, российский диктатор Владимир Путин подписал указ о приостановлении участия РФ в Договоре о стратегических наступательных вооружениях с США.

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