Россия не может вести неограниченную гонку ядерных вооружений, - Пентагон

"Откровенно говоря, Россия не в состоянии вести неограниченную гонку ядерных вооружений. У них нет денег, особенно учитывая нагрузку на их вооруженные силы из-за войны, санкций, экспортного контроля. Так что, знаете, я думаю, что это был способ для него создать пару красноречивых заголовков. Но я думаю, что с практической точки зрения это не изменило ситуацию", - отметил Каль.

Чиновник также отметил, что американские власти ясно предупредили россиян о серьезных последствиях в случае, если они решат применить ядерное оружие против Украины.

По словам Каля, сейчас необходимо проявлять бдительность, поскольку Россия остается опасной державой с большим количеством ядерного оружия, хотя маловероятно, что она его применит.

"Они уже не соблюдали режим инспекций, используя в качестве оправдания Сovid и другие вещи. Интересно также, что Путин решил приостановить действие договора, а не выйти из него. Я думаю, это свидетельствует о том, что это не является эффективным рычагом давления на нас", - добавил замглавы Пентагона.