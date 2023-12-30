РФ не может регулярно атаковать Украину ракетами в масштабах 29 декабря, - ISW

Институт привел статистику по изготовлению Россией новых ракет, которую 6 ноября обнародовал начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, генерал-майор Вадим Скибицкий.

Так, по его данным, в октябре 2023 года россияне изготовили 115 высокоточных ракет большой дальности. В частности, были изготовлены 30 крылатых ракет "Искандер-М", 12 крылатых ракет "Искандер-К", 20 крылатых ракет "Калибр", 40 крылатых ракет Х-101, 9 крылатых ракет Х-32 и 4 аэробаллистические ракеты "Кинжал".

В ноябре россияне имели в резерве всего 870 высокоточных оперативно-стратегических и стратегических ракет, а за август-ноябрь это количество увеличилось на 285 единиц.

"Хотя украинские официальные лица недавно заявили, что российские Вооруженные силы частично восстановили собственные запасы крылатых ракет, заявления Скибицкого касательно последних общих российских ракетных резервов и месячных темпов производства, свидетельствуют о том, что российская армия не в состоянии выдержать повторные крупномасштабные ракетные удары, похожие на атаку 29 декабря. В частности, во время масштабного удара, агрессор выпустил по Украине пять ракет "Кинжал" - именно столько систем этого типа РФ производит ежемесячно", - говорится в отчете.

В то же время, по данным ISW, Россия может гораздо более высокими темпами производить собственные беспилотники "Shahed-136/131", но только в случае создания и расширения производства этих аппаратов в Алабужской особой экономической зоне в Республике Татарстан.

Институт науки и международной безопасности 13 ноября сообщил, что даже после одномесячной задержки в производстве, в период с февраля по октябрь 2023 года, предприятие в Алабуге планирует изготовить 1400 беспилотников "Shahed-136". А до сентября 2025 года в целом планируется изготовить 6000 дронов этого типа.

"Таким образом, российские войска, вероятно, смогут наносить более последовательные удары "Шахедами", чем ракетами, о чем ранее заявляли украинские официальные лица", - отмечает ISW.

Наиболее масштабный обстрел Украины с 24 февраля 2022 года

В пятницу, 29 декабря, Россия нанесла наиболее масштабный ракетный удар по Украине с начала полномасштабной войны.

С вечера агрессор выпустил дроны-камикадзе, а затем обстрелял города ракетами различного типа, в том числе гиперзвуковыми. Всего по Украине были выпущены 158 вражеских целей, силам ПВО удалось сбить 114 объектов.

Из-за падения обломков и попадания ракет в различных областях, согласно последним данным, погибли более 30 человек, еще более 160 - получили ранения.

Президент США Джо Байден решительно осудил обстрел Украины. Глава Белого дома отметил, что Путин пытается уничтожить Украину и ее народ, и подчеркнул, что его необходимо остановить.

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица отметил, что пока Россия способна убивать доверие и целостность Совета Безопасности, она будет свободно убивать невинных людей в Украине и за ее пределами.

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