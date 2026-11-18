По данным разведок, российский диктатор Владимир Путин до сих пор пытается избегать открытых широких волн мобилизации.

"Если у них будет сохраняться такая же динамика потерь и их пополнение, то, я думаю, Россия будет вынуждена в среднесрочной перспективе - то есть в течение нескольких месяцев - или более скрыто, но массово, или открыто задействовать мобилизационные меры", - отметил Вениславский.

По его словам, те рекрутинговые и мобилизационные меры, которые они сейчас задействуют, не обеспечивают пополнение потерь, которые Россия несет каждый месяц. А их потери уже превысили 40 тысяч в месяц.

Нардеп подчеркнул, что если посмотреть результаты тех хакерских атак, благодаря которым стали известны реальные безвозвратные потери в РФ – там их насчитывают уже около 400 тысяч - то учитывая соотношение убитых и раненых, их общие потери уже точно превышают миллион, возможно - и более полутора миллионов.

По его словам, это колоссальные потери, но восполнить их без каких-либо более решительных, жестких действий россияне не могут.

"Они сейчас пытаются интенсифицировать рекрутинговые механизмы, но эти способы, по данным наших разведывательных органов, уже не удовлетворяют их командование. Поэтому я думаю, что достаточно высока вероятность того, что в течение месяца-двух они могут усилить мобилизационные меры", - добавил Вениславский.