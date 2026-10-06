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Скрытая мобилизация в РФ уже работает: "Мадьяр" показал красноречивые цифры

11:01 06.10.2026 Вт
2 мин
aimg Мария Науменко
Скрытая мобилизация в РФ уже работает: "Мадьяр" показал красноречивые цифры Фото: российские военные (Getty Images)
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Россия проводит скрытую мобилизацию, о чем свидетельствует рост численности войск на фронте и резкий скачок потерь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram командующего СБС Роберта "Мадяра" Бровди.

По данным Бровди, в течение первых пяти дней октября Птицы ССС зафиксировали 2699 подтвержденных безвозвратных и санитарных потерь живой силы противника.

Для сравнения, за аналогичный период сентября этот показатель составлял 1931 год военного. Таким образом, за месяц количество зафиксированных потерь выросло на 39,7%.

Еще более заметна разница с августом. За первые пять дней августа ССС зафиксировали 1529 потерь российской живой силы. Следовательно, в начале октября показатель был на 76,5% выше.

Бровди связывает такую динамику с увеличением численности российских сил на передовой и называет ее признаком скрытой мобилизации РФ.

Наибольший рост – на Добропольско-Покровском направлении

Наибольший прирост потерь противника зафиксировали в полосе группировки войск "Азов" на Добропольско-Покровском направлении.

Речь идет о области ответственности 1-го корпуса НГУ "Азов". За первые пять дней октября подразделения ССС там зафиксировали 1268 безвозвратных и санитарных потерь российских военных.

Для сравнения, за аналогичный период сентября таких потерь было 884. Это означает рост на 43%.

Если сравнивать с началом августа, когда было зафиксировано 664 потери, показатель вырос на 91%.

Командующий СБС подчеркнул, что данные цифры касаются только работы подразделений Сил беспилотных систем. Результаты других подразделений Сил обороны Украины в эту статистику не входят.

По словам Бровди, речь идет не о предположениях или оценках, а о данных учета и анализа верифицированных потерь.

"Никаких фантазий, слухов или догадок - исключительно учет, математика и анализ верифицированных потерь", - подчеркнул он.

Напомним, осенью Россия планирует отправить на срочную службу около 120 тысяч призывников. Начальник мобилизационного управления Генштаба РФ генерал-полковник Евгений Бурдынский сообщил, что первые призывники отправятся в места службы с 10 октября.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия фактически уже начала дополнительную мобилизацию. Кремль увеличивает количество людей, которых набирает в армию разными методами.

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