Россия может усилить диверсии в Польше зимой: в ISW назвали вероятные цели

Бывший глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера 16 октября заявил, что зимой в Европе может существенно возрасти количество гибридных операций.

По его оценке, речь идет, в частности, о возможных воздушных атаках на инфраструктуру, административные учреждения и гражданские объекты. По всей вероятности, среди угроз могут быть и атаки беспилотников.

Премьер-министр Польши Дональд Туск, комментируя эти предупреждения, заявил, что польская, украинская и союзнические разведки указывают на возможность определенной эскалации в сочельник.

По словам Туска, Россия может ужесточить попытки саботажа и провокации. Среди потенциальных целей он назвал маршруты транспортировки газа, нефти и продовольствия в Украину, а также логистическую и железнодорожную инфраструктуру вблизи польско-украинской границы.

Польский премьер также предположил, что Москва постарается проверить реакцию Варшавы на такие действия.

По мнению аналитиков, Кремль может рассчитывать, что попытки саботажа в европейских странах усложнят поставки западной помощи Украине и отвлекут партнеров Киева от поддержки украинской армии.