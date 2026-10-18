Россия может усилить диверсии в Польше зимой: в ISW назвали вероятные цели

Россия может активизировать диверсии и провокации в Польше зимой 2026-2027 годов. Вероятными целями могут стать железнодорожная и логистическая инфраструктура, а также маршруты поставок западной помощи Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
Бывший глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера 16 октября заявил, что зимой в Европе может существенно возрасти количество гибридных операций.
По его оценке, речь идет, в частности, о возможных воздушных атаках на инфраструктуру, административные учреждения и гражданские объекты. По всей вероятности, среди угроз могут быть и атаки беспилотников.
Премьер-министр Польши Дональд Туск, комментируя эти предупреждения, заявил, что польская, украинская и союзнические разведки указывают на возможность определенной эскалации в сочельник.
По словам Туска, Россия может ужесточить попытки саботажа и провокации. Среди потенциальных целей он назвал маршруты транспортировки газа, нефти и продовольствия в Украину, а также логистическую и железнодорожную инфраструктуру вблизи польско-украинской границы.
Польский премьер также предположил, что Москва постарается проверить реакцию Варшавы на такие действия.
По мнению аналитиков, Кремль может рассчитывать, что попытки саботажа в европейских странах усложнят поставки западной помощи Украине и отвлекут партнеров Киева от поддержки украинской армии.
Напомним, 2 октября Главное управление разведки Минобороны Украины предупредило о подготовке Россией новых диверсий в странах ЕС и НАТО. Среди возможных целей назвали военные объекты, критическую инфраструктуру и системы связи, в частности, приемные станции спутникового интернета Starlink.
Кроме того, 12 октября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что действия России в Европе уже выходят за пределы гибридных операций и имеют признаки военных. По его словам, речь идет об атаках, которые приводят к человеческим жертвам и направлены против стратегически важных объектов.