Россия может пойти в новое наступление в августе или сентябре: детали

Учитывая темпы формирования новых частей и набор войск, Российская Федерация может организовать новую наступательную операцию в августе или сентябре.

Как пояснил Коваленко, для организации нового наступления России необходимо компенсировать потери, которые она понесла в течение прошлого года, а также с начала текущего во время авдеевской наступательной компании.

Сегодня же враг не настолько интенсивно наступает по линии боевого соприкосновения, как раньше. В течение лета россияне будут формировать новые подразделения, доукомплектовывать те, которые пока не сформированы и на вторую половину года смогут начать наступательные действия.

Задачи во время нового наступления

Вероятно, задача врага на фронте остается старой - полная оккупация Донецкой и Луганской областей. В случае продвижения на Донбассе россияне будут пытаться продолжать захват Запорожской области на левом берегу Днепра.

Согласно первому сценарию, новые операции России могут разворачиваться в сторону Славянско-Краматорской агломерации. Для этого врагу необходимо активизироваться и на:

Лиманском;

Северском;

Бахмутском направлениях.

Также есть и другой вариант, который заключается в очередной попытке россиян оккупировать Курахово и Угледар.

По словам Коваленко, для террористов важен контроль над дорогой 0532, которая является логистической артерией от Марьинки на Угледар.

"Враг сейчас пытается создать условия по перерезанию этой логистической артерии в районе Новомихайловки. Также они давят в направлении Победы и Водяного из Сладкого. Фактически они сейчас создают условия для того, чтобы давить на Угледар не только с юга, но и с севера", - добавил эксперт.

В том же числе Коваленко считает, что враг может попытаться во второй половине года снова активизировать наступательные действия в районе Купянска.

Возможно ли наступление на Киев

Наступательная операция на Киев, которую пророчат отдельные западные СМИ, сегодня выглядит маловероятной. Для соответствующего наступления Москве необходимо аккумулировать рядом с Киевской областью, в том же числе на территории Беларуси - не менее 100 тысяч военных.

Для переброски войск вышеупомянутой численности необходимо развертывание, а также боевое слаживание, что займет не менее 3-4 месяцев. Для наших спецслужб такие планы не пройдут незаметно. В то же время согласно данным РБК-Украина, сегодня такая активность на Севере не фиксируется.

Наступление Российской Федерации

Как пишут аналитики Института изучения войны (ISW), Россия в конце весны или в начале лета может начать масштабное наступление на Донецком направлении. При этом они считают, что враг, вероятно, сможет начать согласованную широкомасштабную наступательную операцию только на одном оперативном направлении из-за ограниченности собственных человеческих ресурсов и планирования.

Между тем заместитель начальника штаба эстонской дивизии по вопросам оперативной работы полковник Янно Мярк заявил, что пока трудно оценить, будет ли способна Россия наступать в Украине этой весной.