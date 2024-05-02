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Сумской области сейчас не угрожает наступление России, но есть другая опасность

Четверг 02 мая 2024 21:00
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Сумской области сейчас не угрожает наступление России, но есть другая опасность Фото: Владимир Артюх, глава Сумской ОВА (sm.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Угрозы наступления россиян на Сумскую область нет. Но оккупанты могут применить свои диверсионно-разведывательные группы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Сумской областной военной администрации Владимира Артюха.

По его словам, сегодня, 2 мая, состоялось очередное заседание Совета обороны Сумской области. Одной из тем обсуждений стала ситуация на границе.

В ходе заседания докладывали командиры и начальники Вооруженных сил Украины и правоохранительных органов.

"По результатам рассмотрения этого вопроса (ситуации на границе - ред.) было определено, что сегодня, 2 мая 2024 года, на границе Сумской области наступательных группировок враг не зафиксирован. Вооруженные силы подготовлены и оснащены всем необходимым для выполнения задач по защите нашей земли", - рассказал Артюх.

Также, по его словам, в ходе заседания была отмечена угроза со стороны российских диверсантов, поскольку интенсивность их применения значительно возросла.

"Поэтому опасность для жителей, оставшихся и не выехавших во время эвакуации из пограничных общин, существует достаточно высока, в том числе и по применению оружия и захвату наших жителей диверсионными группами противника", - добавил глава ОВА.

Он призвал всех жителей пограничных населенных пунктов эвакуироваться. Для этого предусмотрели транспортные средства и жилье.

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 2 мая, представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал о том, что наиболее высокая активность российских ДРГ наблюдается на направлении Сумской области.

При этом Демченко подчеркнул, что вражеские диверсанты не проникают на территорию региона.

К слову, россияне в последнее время несколько раз распространяли фейки о подготовке наступления на Сумскую область. Украина их опровергала.

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