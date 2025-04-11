"Это мясорубка": Госдеп назвал прекращение огня в Украине единственной темой переговоров с РФ

Администрация президента США Дональда Трампа подчеркивает, что на переговорах с Россией приоритетным вопросом остается именно прекращение огня в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственный департамент США .

По словам пресс-секретаря американского ведомства Тэмми Брюс на пресс-конференции, пока не будет прогресса в этом вопросе - "ничего больше нельзя обсуждать".

Так чиновница отреагировала на вопрос представителей СМИ о позиции США на то, что в пятницу "исполняется 30 дней с тех пор, как Украина фактически подписала ваше соглашение о прекращении огня, а Россия отказалась, с тех пор медлит" и продолжает обстрелы.

"Я думаю, что все понимают перспективу заключается в том, что президент Трамп участвует в этом. У нас есть лучшие дипломаты в мире, во главе которых, бесспорно, стоит секретарь Рубио (госсекретарь Марко Рубио). Все наше руководство, но особенно президент Трамп и министр Рубио публично, четко дали понять, что поставлено на карту, когда дело доходит до конца этой ситуации", - отметила Брюс.

По ее словам, это динамика, которую "невозможно решить военным путем".

"Это мясорубка. Ничего больше нельзя обсуждать по результату, пока не прекратятся стрельба и убийства", - подчеркнула пресс-секретарь Госдепа.

Она напомнила, что на пресс-конференции НАТО Рубио "четко дал понять, что мы на самом деле узнаем через несколько недель, серьезно ли настроена Россия" в вопросе прекращения огня.

"Поэтому мы поверим ему на слово... И я считаю, что России, безусловно, нужно отнестись к этому серьезно... Это не продлится полгода, или год, или еще что-то. И президент также четко дал понять, что мы хотим дипломатии. Но дело в том, что мы наблюдаем и судим, как этот процесс продолжается", - отметила Брюс.

Вопрос о перемирии между Украиной и РФ

Напомним, Украина еще в марте согласилась на предложение Вашингтона о полном прекращении огня с Россией на 30 дней. Но Москва не дает согласия, однако выдвигает ряд условий, среди которых - прекращение помощи со стороны Запада для Украины, отмена санкций, отказ Киева от мобилизации и т.д.

Недавно заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков назвал предложение США о 30-дневном перемирии "неприемлемым". Он считает, что такие инициативы "не решают проблем" России.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Россия может согласиться на 30-дневное прекращение огня, если на нее надавят США.

Вместе с тем 10 апреля президент США Трамп заявил, что Штаты рассчитывают, что им удастся договориться с Украиной и Россией о прекращении боевых действий относительно скоро.