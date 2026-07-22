Россия может быть причастна к ударам Ирана по объектам ЦРУ, - Reuters

Россия могла помочь Ирану

Атаки иранских беспилотников на объекты ЦРУ в Персидском заливе побудили американских аналитиков разведки расследовать помощь России. А именно - предоставление информации о целях или передовых технологий беспилотников, сообщили четыре человека, причастные к разведке США.

Анонимные инсайдеры сказали, что еще нет окончательных выводов о возможном участии России в этих атаках.

Но возможными доказательствами есть:

эффективность ударов,

их очевидная точность,

более широкая техническая поддержка Ирана Россией.

Атаки Ирана на объекты ЦРУ

По сообщениям Reuters, по меньшей мере, два объекта ЦРУ были атакованы в марте:

станция ЦРУ в Саудовской Аравии в посольстве США в Эр-Рияде,

отдельный объект на востоке Ирака.

Некоторые источники сообщили, что были поражены и другие объекты ЦРУ, но подробностей нет.

Россия сыграла свою роль

Во внутреннем меморандуме западного разведывательного агентства, описанном чиновником в регионе, сделан вывод о роли России в нападении на региональные объекты ЦРУ.

Два западных чиновника в Персидском заливе заявили, что саудовская атака была связана с парой улучшенных Россией версий иранских беспилотников Shahed:

один из дронов пробил отверстие во внешней части посольства,

второй пролетел через отверстие и взорвался.

О погибших или раненых не сообщалось.

Источники издания говорят, что Москва, вероятно, готова пойти дальше в срыве сделок США, поскольку Вашингтон пытается завершить войну в Иране.

Также в эти выходные произошли ракетные удары Ирана по авиабазе США в Иордании: погибли двое военных.

Улучшенные "Шахеды" от России

Два западных чиновника в регионе заявили, что Россия помогла Ирану улучшить способность Shahed достигать целей. Аналитики подозревают, что Иран использовал эти версии дронов во время своего удара в Эр-Рияде.

Россия, сообщил отдельный источник, помогла Тегерану улучшить точность своих Shahed-136, предоставив систему спутниковой навигации Kometa-M.