Россия может быть причастна к ударам Ирана по объектам ЦРУ, - Reuters

С начала войны на Ближнем Востоке Иран несколько раз бил по объектам ЦРУ в Персидском заливе. Эксперты ищут "российский след".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Атаки иранских беспилотников на объекты ЦРУ в Персидском заливе побудили американских аналитиков разведки расследовать помощь России. А именно - предоставление информации о целях или передовых технологий беспилотников, сообщили четыре человека, причастные к разведке США.
Анонимные инсайдеры сказали, что еще нет окончательных выводов о возможном участии России в этих атаках.
Но возможными доказательствами есть:
По сообщениям Reuters, по меньшей мере, два объекта ЦРУ были атакованы в марте:
Некоторые источники сообщили, что были поражены и другие объекты ЦРУ, но подробностей нет.
Во внутреннем меморандуме западного разведывательного агентства, описанном чиновником в регионе, сделан вывод о роли России в нападении на региональные объекты ЦРУ.
Два западных чиновника в Персидском заливе заявили, что саудовская атака была связана с парой улучшенных Россией версий иранских беспилотников Shahed:
О погибших или раненых не сообщалось.
Источники издания говорят, что Москва, вероятно, готова пойти дальше в срыве сделок США, поскольку Вашингтон пытается завершить войну в Иране.
Также в эти выходные произошли ракетные удары Ирана по авиабазе США в Иордании: погибли двое военных.
Два западных чиновника в регионе заявили, что Россия помогла Ирану улучшить способность Shahed достигать целей. Аналитики подозревают, что Иран использовал эти версии дронов во время своего удара в Эр-Рияде.
Россия, сообщил отдельный источник, помогла Тегерану улучшить точность своих Shahed-136, предоставив систему спутниковой навигации Kometa-M.
Напомним, военные США соответственно отреагируют на иранские атаки в Ормузском проливе. Конфликт масштабируется и обостряется.
Союзники США на Ближнем Востоке полагают, что Дональд Трамп должен пойти ва-банк. Часть чиновников склоняет Трампа к усилению военной кампании против Ирана.