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"Искандер" теперь может достать везде и более устойчив к ПВО, - специалисты

11:20 13.06.2026 Сб
3 мин
Россия модернизирует ракеты "Искандер-М". С какой целью?
aimg Татьяна Степанова
Фото: Россия модернизирует ракеты "Искандер-М" (armyinform.com.ua)

Россия активно совершенствует оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" - темпы производства баллистических ракет по состоянию на весну 2026 года достигли 60 единиц в месяц.

Об этом рассказал главный научный сотрудник Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники полковник Александр Заруба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Заруба назвал три основных направления модернизации оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М":

  • увеличение устойчивости к современным системам, к действиям современных систем противовоздушной обороны, особенно Patriot;
  • увеличение дальности;
  • масштабирование производства в условиях санкций.

По его словам, на ракете установлен обновленный модуль 9B899, который отстреливает ложные цели, дипольные отражатели и тепловые ловушки на финальном участке полета.

Эти ложные цели имитируют сигнатуру ракеты, пригружают радиолокационные средства зенитно-ракетных комплексов, которые ведут борьбу с такими ракетами.

Бортовые системы адаптированы к работе в режиме активного сканирования и обнаружения слепых зон видимости радаров системы противовоздушной обороны. Регулярно обновляется программное обеспечение.

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В новых версиях ракет выпуска после 2023-2024 года используется более быстрый процессор для обработки изображений, что повышает вероятность распознавания цели, обнаружения ее и поражения. Также усилена роль оптической коррекции с цифровым изображением местности, что тоже повышает точность.

"Заявлено, что дальность действия ракеты может быть повышена до 1000 км в последней модернизации. То есть ракета может поражать цели по всей территории Украины", - подчеркнул Заруба.

Он добавил, что для упрощения конструкции производственный цикл Искандеров интегрирует элементы и технические решения, которые были применены в северокорейских ракетах КМ-23.

"Производство достигло 60-70 единиц в месяц. Доля российских электронных компонентов в этой ракете выросла до 90%, но западная электроника также в ней присутствует. Семь вариантов боевых частей, включая проникающие, бетонобойные версии, и, соответственно, применяют их по аэродромам для поражения нашей тактической авиации. Особенно ведут поиск самолетов F-16", - рассказал специалист.

Заруба отметил, что "Искандер-М" эволюционировал в сложную квазибаллистическую систему, которая активно учится противодействовать системам противовоздушной обороны при ведении боевых действий.

РФ модернизировала ракеты Х-101

Напомним, ранее мы сообщали, что Россия ежемесячно выпускает с конвейера десятки крылатых ракет Х-101, и они почти сразу атакуют Украину.

Кроме ракет, Россия наращивает использование модернизированных авиабомб. За основу берут советские образцы, которые переоборудуют в управляемые авиабомбы (КАБ) с модулем УМПК. Зафиксировано и применение кассетных авиабомб.

Параллельно разрабатывается промежуточный тип боеприпасов - между КАБ и дроном. В целом российский военно-промышленный комплекс существенно наращивает производство средств воздушного нападения.

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