Россия на грани топливного кризиса: Кремль созывает срочное совещание, - разведка

Россия оказалась на пороге энергетического кризиса из-за падения рентабельности нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), санкций и логистических трудностей. Кремль срочно созывает совещание, чтобы избежать дефицита топлива.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.
По информации разведки, российская экономика столкнулась с новым ударом из-за падения мировых цен на нефть, западных санкций и украинских атак на нефтеперерабатывающие заводы РФ.
Отмечается, что Кремль срочно созывает совещание из-за тревожного снижения объемов транспортировки нефтепродуктов внутри страны. Правительство РФ из-за возможного дефицита топлива на внутреннем рынке. Особенно тревожит такая ситуация во время критического для аграрного сектора периода посевной кампании.
Как узнала разведка, уменьшение поставок топлива внутри России стало результатом падения рентабельности нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), которые являются главным элементом в энергетической цепи РФ. Уменьшение внутренней транспортировки нефти обусловлено:
Сокращение поставок топлива, по словам разведки, - это четкий сигнал системной дестабилизации российской экономики.
Промышленный сектор, аграрии и логистика могут оказаться в условиях топливного голода, а это, в свою очередь, приведет к инфляционному всплеску и социальному недовольству.
Если нынешняя динамика сохранится, Москва может столкнуться с самым серьезным системным вызовом для энергетической системы со времен распада СССР, отмечают в разведке.
Напомним, недавно британская разведка тоже сделала неутешительный прогноз для России. Эксперты пришли к выводу, что Москве грозит резкий рост дефицита бюджета.
В Министерстве обороны Британии заявили, что способность России финансировать запланированный бюджет в 2025 году может оказаться под угрозой. Причина этому - недавнее падение цен на нефть.
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