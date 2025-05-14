Росія на межі паливної кризи: Кремль скликає термінову нараду, - розвідка

Росія опинилася на порозі енергетичної кризи через падіння рентабельності нафтопереробних заводів (НПЗ), санкції і логістичні труднощі. Кремль терміново скликає нараду, щоб уникнути дефіциту пального.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.
За інформацією розвідки, російська економіка зіткнулася з новим ударом через падіння світових цін на нафту, західні санкції та українські атаки на нафтопереробні заводи РФ.
Зазначається, що Кремль терміново скликає нараду через тривожне зниження обсягів транспортування нафтопродуктів усередині країни. Уряд РФ через можливий дефіцит пального на внутрішньому ринку. Особливо тривожить така ситуація під час критичного для аграрного сектору періоду посівної кампанії.
Як дізналася розвідка, зменшення постачання пального всередині Росії стало результатом падіння рентабельності нафтопереробних заводів (НПЗ), які є головним елементом в енергетичному ланцюзі РФ. Зменшення внутрішнього транспортування нафти обумовлено:
Скорочення поставок пального, за словами розвідки, - це чіткий сигнал системної дестабілізації російської економіки.
Промисловий сектор, аграрії та логістика можуть опинитися в умовах паливного голоду, а це, своєю чергою, призведе до інфляційного сплеску та соціального невдоволення.
Якщо нинішня динаміка збережеться, Москва може зіткнутися з найсерйознішим системним викликом для енергетичної системи з часів розпаду СРСР, зазначають у розвідці.
Нагадаємо, нещодавно британська розвідка теж зробила невтішний прогноз для Росії. Експерти дійшли висновку, що Москві загрожує різке зростання дефіциту бюджету.
У Міністерстві оборони Британії заявили, що здатність Росії фінансувати запланований бюджет у 2025 році може опинитися під загрозою. Причина цьому - нещодавнє падіння цін на нафту.
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