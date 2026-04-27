Россия массированно ударила по энергетике Черниговщины, есть раненые (фото)

В результате взрывов пострадали 42-летний работник одного из местных предприятий и 81-летний мужчина. Детали о состоянии раненых еще уточняются.

Когда и куда ударили

Атака продолжалась с 4:30 до 5:10 утра.

"Произошло попадание предварительно 18-ти БпЛА по трем локациям. Это объект критической инфраструктуры и два предприятия. Повреждения получили здания, которые рядом", - написал Мирошниченко.

По его словам, сейчас на местах прилетов продолжаются пожары. К ликвидации последствий обстрелов задействованы все службы.

Фото: город затянуло дымом после взрывов (Павел Мирошниченко, facebook.com)

Что уничтожено

В результате удара:

разрушен объект энергетической инфраструктуры;

уничтожен ряд промышленных предприятий;

повреждены жилые дома вблизи мест прилетов.

На всех трех локациях спасатели и коммунальные службы продолжают ликвидировать последствия атаки.