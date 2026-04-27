RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
40 лет Чернобылю Графики отключения света Ормузский пролив Война в Украине

Россия массированно ударила по энергетике Черниговщины, есть раненые (фото)

09:03 27.04.2026 Пн
2 мин
Районный центр получил 18 попаданий дронов за 40 минут
aimg Елена Чупровская
Фото: Массированный удар по Корюковке: сколько дронов и куда попали - первая информация (Павел Мирошниченко, facebook.com)

Утром 27 апреля россияне массированно атаковали Корюковку на Черниговщине. В течение 40 минут город получил 18 попаданий дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Корюковской райгосадминистрации Павла Мирошниченко.

В результате взрывов пострадали 42-летний работник одного из местных предприятий и 81-летний мужчина. Детали о состоянии раненых еще уточняются.

Когда и куда ударили

Атака продолжалась с 4:30 до 5:10 утра.

"Произошло попадание предварительно 18-ти БпЛА по трем локациям. Это объект критической инфраструктуры и два предприятия. Повреждения получили здания, которые рядом", - написал Мирошниченко.

По его словам, сейчас на местах прилетов продолжаются пожары. К ликвидации последствий обстрелов задействованы все службы.

Фото: город затянуло дымом после взрывов (Павел Мирошниченко, facebook.com)

Что уничтожено

В результате удара:

  • разрушен объект энергетической инфраструктуры;
  • уничтожен ряд промышленных предприятий;
  • повреждены жилые дома вблизи мест прилетов.

На всех трех локациях спасатели и коммунальные службы продолжают ликвидировать последствия атаки.

Той же ночью удары накрыли и Одессу. Россияне атаковали сразу несколько районов города - под обстрел попали жилые кварталы и гражданские объекты. Десять человек получили ранения, двое из них - дети. Больше всего разрушений зафиксировали в Приморском районе.

Как сообщало РБК-Украина, 26 апреля на Запорожской АЭС снова исчезло внешнее электроснабжение. Это уже 15-й блэкаут с начала оккупации.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
