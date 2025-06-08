Россия массированно атакует Украину дронами: где тревога и угроза ударов

Вечером, 8 июня, россияне выпустили по Украине большое количество дронов. В связи с тем во многих областях объявили тревогу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
Первые беспилотники были зафиксированы в 19:43 в Сумской области. Они двигались в направлении Черниговской.
Следом стало известно о новой группе БпЛА с юга, которые держали курс на север Запорожской и восток Днепропетровской областей.
С того момента и до 22:20, вражеские дроны было уже фиксировались в Сумской, Черниговской, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Харьковской, Донецкой, Кировоградской и Киевской областях. Ознакомиться с точным движением в конкретный момент времени - можно на фото ниже.
Также отметим, в 22:45 в Киеве объявили воздушную тревогу. Ее причиной тоже стали дроны.
"В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных БпЛА. Призываем жителей города немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги", - сообщили в КГВА.
По состоянию сейчас на карта воздушных тревог выглядит следующим образом.
Напомним, сегодня вечером президент Украины Владимир Зеленский призвал обязательно считались с воздушной тревогой в ближайшие дни.
"Спасибо всем, кто сражается ради Украины, кто работает ради нашего государства и ради наших людей. Обязательно в эти дни учитываем сигналы воздушной тревоги. Берегите себя, пожалуйста", - сказал президент.
Также Reuters писало, что Россия еще якобы "не дала полноценный ответ" на операцию СБУ "Паутина", благодаря которой была уничтожена часть стратегической авиации РФ. По мнению чиновников, Кремль готовит масштабный удар, который может быть уже в ближайшие дни.
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