Россия массированно атакует Украину дронами: где тревога и угроза ударов

Первые беспилотники были зафиксированы в 19:43 в Сумской области. Они двигались в направлении Черниговской.

Следом стало известно о новой группе БпЛА с юга, которые держали курс на север Запорожской и восток Днепропетровской областей.

С того момента и до 22:20, вражеские дроны было уже фиксировались в Сумской, Черниговской, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Харьковской, Донецкой, Кировоградской и Киевской областях. Ознакомиться с точным движением в конкретный момент времени - можно на фото ниже.

Также отметим, в 22:45 в Киеве объявили воздушную тревогу. Ее причиной тоже стали дроны.

"В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных БпЛА. Призываем жителей города немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги", - сообщили в КГВА.

По состоянию сейчас на карта воздушных тревог выглядит следующим образом.