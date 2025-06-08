Зеленский призвал украинцев обращать внимание на тревогу в ближайшие дни

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение главы государства, опубликованное в Telegram .

"Спасибо всем, кто сражается ради Украины, кто работает ради нашего государства и ради наших людей. Обязательно в эти дни учитываем сигналы воздушной тревоги. Берегите себя, пожалуйста", - сказал президент.

Что предшествовало

Отметим, что в минувшее воскресенье, 1 июня, Служба безопасности Украины провела уникальную операцию по уничтожению стратегических бомбардировщиков России.

Беспилотники поразили четыре военные базы, среди которых: "Оленья", "Иваново", "Дягилево" и "Белая". Впоследствии глава СБУ Василий Малюк, который непосредственно руководил этой операцией, рассказал, что в результате ударов было поражено более 40 самолетов стратегической авиации РФ.

Также в СБУ дополнили, что речь идет о поражении 34% стратегических носители крылатых ракет или 7 млрд долларов, если говорить в денежном эквиваленте.

Также через несколько дней, 4 июня, была проведена еще одна операция, которая уже касалась Крымского моста. В частности, были заминированы опоры, и в 04:44 утра было активировано первое взрывное устройство. Как результат, во время взрыва были сильно повреждены подводные подпорки опор на уровне дна.

Вскоре, между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным состоялся разговор. После него американской лидер сообщил, что Путин ответит относительно украинской атаки.

Так, в ночь на 6 июня Россия массированно атаковала Украину дронами и ракетами различных типов. Повреждения фиксировались в Киеве и других городах нашей страны. Кроме того, на днях была самая мощная атака по Харькову за все время войны.

Этой ночью агентство Reuters написало, что по мнению американских чиновников, Россия еще не дала полноценный ответ за атаку БпЛА по ее авиабазам. Они считают, что в ближайшее время Кремль готовит масштабный многовекторный удар, а по словам одного из источников, атака может быть уже в ближайшие дни.

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