В США прогнозируют новый "удар мести" РФ за уничтоженные самолеты, - Reuters
В Соединенных Штатах не исключают более масштабного обстрела Украины за уничтожение самолетов российской стратегической авиации. Под удар может попасть инфраструктура СБУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По мнению американских чиновников, Россия еще не дала полноценный ответ на атаку беспилотниками по ее авиабазам, которая произошла в минувшие выходные. По мнению чиновников, в ближайшее время Кремль готовит масштабный многовекторный удар.
Один из источников агентства отметил, что точные сроки атаки неизвестны, но она может произойти в ближайшие дни. Другой чиновник уточнил, что ответ будет предусматривать различные средства воздушного поражения, в том числе ракеты и беспилотники.
Опрошенные Reuters чиновники воздержались от разглашения вероятных целей ударов и не вдавались в подробности разведывательных данных. Один из них отметил, что речь идет об "асимметричном" ответе со стороны Москвы, - то есть, он не будет повтором удара дронов СБУ по российским самолетам.
Символические цели
По мнению американской стороны, массированный обстрел Киева в ночь на пятницу, 6 июня, является лишь началом российского ответа и основные действия еще впереди.
Один из западных дипломатов отметил, что Россия, вероятно, сосредоточит дальнейшие удары по символическим целям, в частности правительственным зданиям, чтобы послать четкий сигнал Киеву.
Другой высокопоставленный дипломат ожидает, что атака будет "массированной, жестокой и непрерывной", но подчеркнул, что "украинцы - храбрый народ".
В посольствах РФ и Украины в Вашингтоне, а также в Белом доме, отказались от комментариев агентству по этому поводу.
По мнению эксперта по вопросам России в Фонде Карнеги за международный мир Майкла Кофмана, Россия может ударить баллистическими ракетами средней дальности по центральному офису СБУ в Киеве или региональным управлениям разведки. Также под удар могут попасть объекты оборонной промышленности Украины.
В то же время, аналитик отметил, что ресурсы России для дальнейшей эскалации ограничены, поскольку существенная часть ее военного потенциала уже активно задействована в боевых действиях.
"В целом, способность России значительно усилить удары по сравнению с тем, что она уже делает и пытается делать в течение последнего месяца, является достаточно ограниченной", - сказал Кофман.
Операция СБУ "Паутина"
По информации украинских спецслужб, в операции под кодовым названием "Паутина" 1 июня, было применено 117 беспилотников, запущенных с грузовиков на территории России.
В СБУ сообщили, что в результате операции в целом были уничтожены и серьезно повреждены более 40 самолетов, что составляет 34% всей стратегической авиации РФ.
В то же время, немецкий генерал-майор Кристиан Фройдинг сообщил о повреждении лишь 10% стратегической авиации врага.
В США потери россиян оценивают в 20 поврежденных самолетов, из которых уничтожено около 10.
В правительстве России заявили, что ни один самолет не был уничтожен, а повреждения будут ликвидированы. Зато российские военные блогеры признали потерю или серьезные повреждения около десяти самолетов, в том числе способных нести ядерное оружие.
4 июня президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора отговаривал российского диктатора Владимира Путина от "удара мести" по Украине, но отметил, что у российского лидера "очень много ненависти" и он не отказался от мести.
Добавим, что накануне Трамп фактически переложил ответственность на Украину за российский массированный обстрел Украины в ночь на 6 июня.
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