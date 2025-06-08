Росія масовано атакує Україну дронами: де тривога і загроза ударів

Ввечері, 8 червня, росіяни випустили по Україні велику кількість дронів. У зв'язку з тим у багатьох областях огосили тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
Перші безпілотники було зафіксовано о 19:43 в Сумській області. Вони рухалися в напрямку Чернігівської.
Слідом стало відомо про нову группу БпЛА з півдня, які тримали курс на північ Запорізької та схід Дніпропетровської областей.
З того моменту і до 22:20, ворожі дрони було вже фіксувалися в Сумській, Чернігівській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Харківській, Донецькій, Кіровоградській та Київській областях. Ознайомитися з точним рухом в конкретний момент часу - можна на фото нижче.
Також зазначимо, о 22:45 у Києві огосили повітряну тривогу. Її причиною теж стали дрони.
"У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА. Закликаємо мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", - повідомили у КМВА.
Станом на зараз карта повітряних тривог має такий вигляд.
Нагадаємо, сьогодні ввечері президент України Володимир Зеленський закликав обов'язково зважали на повітряну тривогу в найближчі дні.
"Дякую всім, хто б'ється заради України, хто працює заради нашої держави і заради наших людей. Обов'язково цими днями зважаємо на сигнали повітряної тривоги. Бережіть себе, будь-ласка", - сказав президент.
Також Reuters писало, що Росія нібито ще не дала повноцінну відповідь на операцію СБУ "Павутина", завдяки якій було знищено частину стратегічної авіації РФ. На думку посадовців, Кремль готує масштабний удар, який може бути вже в найближчі дні.
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