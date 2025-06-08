Росія масовано атакує Україну дронами: де тривога і загроза ударів

Перші безпілотники було зафіксовано о 19:43 в Сумській області. Вони рухалися в напрямку Чернігівської.

Слідом стало відомо про нову группу БпЛА з півдня, які тримали курс на північ Запорізької та схід Дніпропетровської областей.

З того моменту і до 22:20, ворожі дрони було вже фіксувалися в Сумській, Чернігівській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Харківській, Донецькій, Кіровоградській та Київській областях. Ознайомитися з точним рухом в конкретний момент часу - можна на фото нижче.

Також зазначимо, о 22:45 у Києві огосили повітряну тривогу. Її причиною теж стали дрони.

"У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА. Закликаємо мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", - повідомили у КМВА.

Станом на зараз карта повітряних тривог має такий вигляд.