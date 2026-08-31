Россия массированно атакует Одессу дронами и ракетами: под ударом энергетика

Ночью на 1 сентября Россия наносит массированный удар по Одессе - боражирующими боеприпасами "Бандероль" и ракетами. Под прицелом неприятеля энергетика и гражданские объекты города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы Украины и главу ЦПД Андрея Коваленко в Telegram.
Что известно об атаке
Воздушные силы в течение вечера неоднократно фиксировали цели, направлявшиеся в Одессу и область - баражирующие боеприпасы "Бандероль" из Черного моря, реактивный беспилотник с севера, а также скоростные цели и ракету в направлении Черноморска.
Параллельно враг атаковал дронами Сумы с востока и Днепр с севера.
Как прокомментировал удары Коваленко
По словам Коваленко, под ударом в городе находится энергетика и гражданские объекты.
Как отметил глава ЦПД, Россия завела войну в стадию "бессмысленной эскалации" на фоне активных призывов к Путину завершить боевые действия. Он сравнил страх диктатора потерять власть без войны с "бросающейся в последний момент крысой" и подчеркнул, что подобная тактика России не приведет к успеху - лишь к зеркальным ударам по ее территории.
На днях Минобороны РФ заявило о подготовке массированных ударов по энергетическим объектам Украины, назвав это "ответом" на украинские атаки по топливно-энергетическому комплексу. В тот же день Россия атаковала продуктовые склады в Одесской области - удар нанес масштабный пожар, есть пострадавшие.
Несколько ранее, в ночь на 29 августа, враг ударил по Измаильскому району Одесской области - тогда также зафиксировали жертв и повреждения объектов транспортной инфраструктуры.