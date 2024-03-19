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Россия должна потерпеть стратегическое поражение в Украине, - глава Минобороны Латвии

Фото: глава Минобороны Латвии Андрис Спрудс (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Россия должна потерпеть стратегическое поражение в войне против Украины.

Об этом заявил министр обороны Латвии Андрис Спрудс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на VOA.

"Прежде всего, флаг должен быть желто-голубым. Украина борется за свою свободу. Украинцы заявили - и решительно заявили, - что Украина будет бороться до тех пор, пока не выиграет войну и не освободит свои территории", - заявил он, отвечая на вопрос о призывах к мирным переговорам между Киевом и Москвой. 

При этом министр отметил, что для западных стран - всех членов НАТО - "важно поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и всеми необходимыми средствами".

"Украина сама решает, каким будет мирное соглашение, когда все территории будут освобождены. Россия должна потерпеть стратегическое поражение в Украине", - подчеркнул Спрудс. 

Подталкивание Украины к переговорам с РФ

Через два года полномасштабной российской агрессии Украину уже несколько раз пытались подтолкнуть к переговорам с РФ. Новый этап подталкивания начался недавно. В частности, Китай снова отправил в Россию, Украину и ЕС своего спецпредставителя, отвечающего за "дипломатическое урегулирование".

После встречи с украинским президентом глава Турции Реджеп Эрдоган предложил провести "мирный" саммит с участием Украины и РФ. Украинский лидер Владимир Зеленский отверг такое предложение и пригласил Турцию принять участие в Глобальном саммите мира, инициированном Украиной.

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