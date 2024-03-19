Росія має зазнати стратегічної поразки в Україні, - голова Міноборони Латвії

"Перш за все, прапор має бути жовто-блакитним. Україна бореться за свою свободу. Українці заявили - і рішуче заявили, - що Україна боротиметься доти, доки не виграє війну і не звільнить свої території", - заявив він, відповідаючи на запитання про заклики до мирних переговорів між Києвом і Москвою.

При цьому міністр зазначив, що для західних країн - усіх членів НАТО - "важливо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, і всіма необхідними засобами".

"Україна сама вирішує, якою буде мирна угода, коли всі території будуть звільнені. Росія повинна зазнати стратегічної поразки в Україні", - підкреслив Спрудс.

Підштовхування України до переговорів із РФ

За два роки повномасштабної російської агресії Україну вже кілька разів намагалися підштовхнути до переговорів із РФ. Новий етап підштовхування розпочався нещодавно.

Зокрема, Китай знову відправив до Росії, України та ЄС свого спецпредставника, який відповідає за "дипломатичне врегулювання".

Після зустрічі з українським президентом глава Туреччини Реджеп Ердоган запропонував провести "мирний" саміт за участю України та РФ. Український лідер Володимир Зеленський відкинув таку пропозицію та запросив Туреччину взяти участь у Глобальному саміті миру, ініційованому Україною.

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