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Россия должна заплатить за преступления: Макрон жестко отреагировал на новые удары по Киеву

16:45 05.08.2026 Ср
2 мин
Французский лидер заверил в поддержке Украины
aimg Сергей Козачук
Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)

Россия должна ответить за свои преступления, а Европейский Союз усилит санкционное давление на РФ и военную помощь Украине.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в социальной сети X.

Новая волна террора гражданских

Макрон подчеркнул, что Россия снова избрала целью своих нападений гражданское население в Киеве и Киевской области. По его мнению, такая стратегия неприемлема.

"Эта политика террора, осуществляемая с помощью ракет и беспилотников, неприемлема. Каждая новая атака подтверждает очевидную истину: Россия должна заплатить цену за свою агрессию и ответить за свои преступления", - подчеркнул французский лидер.

Усиление помощи и санкций

Президент Франции заверил, что западные партнеры не планируют снижать уровень поддержки украинского государства.

"Вместе с Украиной мы не поддадимся ни усталости, ни запугиванию. Европейский Союз и его партнеры будут продолжать усиливать давление на Россию, в частности из-за новых санкций, одновременно усиливая военную поддержку Украины, чтобы она могла защищать себя и свое население", - подчеркнул Макрон.

Последствия удара РФ по столице и области

Россия в ночь на 5 августа в очередной раз нанесла комбинированный удар по Киеву и области с помощью ракет и беспилотников. В результате атаки возникли масштабные пожары на гражданских объектах, зафиксировано ухудшение состояния воздуха, а также погибли и ранены.

Напомним, этой ночью в столице в результате попаданий и падения обломков загорелись жилые дома, склады и офисное здание сразу в нескольких районах города.

Кроме того, основной вектор баллистического и дронового удара пришелся на Киевщину, где под огнем оказались большие логистические хабы, в том числе склады компаний "Эпицентр", ROZETKA и "Новая почта".

Из-за многочисленных пожаров на складских и промышленных объектах в Киеве резко ухудшилось качество воздуха - в некоторых районах мониторинговые станции зафиксировали "красный" уровень загрязнения.

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