Россия должна заплатить за преступления: Макрон жестко отреагировал на новые удары по Киеву

Россия должна ответить за свои преступления, а Европейский Союз усилит санкционное давление на РФ и военную помощь Украине.
Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в социальной сети X.
Макрон подчеркнул, что Россия снова избрала целью своих нападений гражданское население в Киеве и Киевской области. По его мнению, такая стратегия неприемлема.
"Эта политика террора, осуществляемая с помощью ракет и беспилотников, неприемлема. Каждая новая атака подтверждает очевидную истину: Россия должна заплатить цену за свою агрессию и ответить за свои преступления", - подчеркнул французский лидер.
Президент Франции заверил, что западные партнеры не планируют снижать уровень поддержки украинского государства.
"Вместе с Украиной мы не поддадимся ни усталости, ни запугиванию. Европейский Союз и его партнеры будут продолжать усиливать давление на Россию, в частности из-за новых санкций, одновременно усиливая военную поддержку Украины, чтобы она могла защищать себя и свое население", - подчеркнул Макрон.
Россия в ночь на 5 августа в очередной раз нанесла комбинированный удар по Киеву и области с помощью ракет и беспилотников. В результате атаки возникли масштабные пожары на гражданских объектах, зафиксировано ухудшение состояния воздуха, а также погибли и ранены.
Напомним, этой ночью в столице в результате попаданий и падения обломков загорелись жилые дома, склады и офисное здание сразу в нескольких районах города.
Кроме того, основной вектор баллистического и дронового удара пришелся на Киевщину, где под огнем оказались большие логистические хабы, в том числе склады компаний "Эпицентр", ROZETKA и "Новая почта".
Из-за многочисленных пожаров на складских и промышленных объектах в Киеве резко ухудшилось качество воздуха - в некоторых районах мониторинговые станции зафиксировали "красный" уровень загрязнения.