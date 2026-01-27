Россия должна ответить за разрушение энергетики и военные преступления, - Мельник

Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник на заседании Совета Безопасности заявил, что справедливый мир для Украины невозможен без привлечения России к ответственности за преступления, совершенные во время войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.
В понедельник, 26 января, Совет Безопасности ООН провел открытые дебаты по укреплению верховенства права для обеспечения международного мира и безопасности, в которых приняла участие украинская делегация.
Постпред Украины в ООН подчеркнул, что, как доказывает история, "справедливость и ответственность не являются препятствием для мира, а наоборот - его основой".
Мельник напомнил, что Нюрнбергский и другие международные трибуналы показали: правосудие помогает прекратить насилие и способствует долговременному миру.
Дипломат подчеркнул, что российское вторжение в Украину сопровождается многочисленными зверствами против гражданского населения на оккупированных территориях. Массовые убийства, в частности в Буче, принудительные депортации, пытки и сексуальное насилие являются частью целенаправленной схемы и явно квалифицируются как преступления против человечности.
Мельник также обратил внимание на целенаправленные удары по энергетической инфраструктуре Украины.
По его словам, действия России оставили миллионы гражданских лиц без электроэнергии, отопления и водоснабжения, погрузив целые города в холод и темноту. Он отметил, что в мировой истории мало подобных масштабных атак, направленных именно на страдания мирного населения.
Постоянный представитель Украины при ООН подчеркнул, что все виновные в агрессии, военных преступлениях и преступлениях против человечности должны быть привлечены к ответственности. "Не может быть выборочного правосудия или иммунитета", - добавил он.
Напомним, в ночь на 24 января российские войска осуществили удары по Киеву с помощью дронов и ракет. В результате атак в пяти районах столицы зафиксированы разрушения и повреждения жилых и нежилых зданий.
Сейчас в городе круглосуточно работают более 90 Пунктов несокрушимости, а дополнительные палатки для обогрева развернуты прямо во дворах многоэтажных домов.
Институт изучения войны (ISW) писал, что усиленная кампания дальнобойных ударов России по энергетической инфраструктуре Украины имеет целью разделить энергосистему страны на отдельные "энергетические острова", отрезанные от производства, поставки и передачи электроэнергии.
О введении чрезвычайной ситуации в энергетической сфере в Украине стало известно 13 января. Причиной такого шага стали серьезные проблемы с электроснабжением на фоне сильных морозов.
Президент Владимир Зеленский также заявлял о возможности смягчения комендантского часа, отметив, что это решение будет касаться не всей страны.
В то же время правительство приняло решение отнести дома с электроотоплением к объектам критической инфраструктуры, чтобы предотвратить их отключение от электроэнергии.