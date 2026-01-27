Россия должна ответить за разрушение энергетики и военные преступления, - Мельник

В понедельник, 26 января, Совет Безопасности ООН провел открытые дебаты по укреплению верховенства права для обеспечения международного мира и безопасности, в которых приняла участие украинская делегация.

Постпред Украины в ООН подчеркнул, что, как доказывает история, "справедливость и ответственность не являются препятствием для мира, а наоборот - его основой".

Мельник напомнил, что Нюрнбергский и другие международные трибуналы показали: правосудие помогает прекратить насилие и способствует долговременному миру.

Дипломат подчеркнул, что российское вторжение в Украину сопровождается многочисленными зверствами против гражданского населения на оккупированных территориях. Массовые убийства, в частности в Буче, принудительные депортации, пытки и сексуальное насилие являются частью целенаправленной схемы и явно квалифицируются как преступления против человечности.

Мельник также обратил внимание на целенаправленные удары по энергетической инфраструктуре Украины.

По его словам, действия России оставили миллионы гражданских лиц без электроэнергии, отопления и водоснабжения, погрузив целые города в холод и темноту. Он отметил, что в мировой истории мало подобных масштабных атак, направленных именно на страдания мирного населения.

Постоянный представитель Украины при ООН подчеркнул, что все виновные в агрессии, военных преступлениях и преступлениях против человечности должны быть привлечены к ответственности. "Не может быть выборочного правосудия или иммунитета", - добавил он.