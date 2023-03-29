У России нет ресурсов для нападения на Молдову, - заместитель генсека НАТО

Россия в ближайшее время не сможет совершить нападение на Молдову. Для этого Москве не хватает ресурсов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя генсека НАТО Мирчу Джоанэ в интервью TVR INFO.

"Я говорил и повторяю, что мы не видим риска неизбежного военного нападения на Республику Молдова со стороны Российской Федерации. По очень простым причинам: у них не хватает ресурсов, чтобы доехать до Одессы, Приднестровья и замкнуть петлю", - заявил он.

В НАТО отмечают, что, несмотря на это, Россия продолжает применять весь арсенал гибридной войны против Молдовы. По словам заместителя генсека, митинги против действующей власти - одна из попыток навредить демократическому режиму.

"Попытка свергнуть избранный демократический режим является активной операцией, мобилизация политических сил, коммуникация, дезинформация, ложь используются в очень больших масштабах в Молдове (россиянами, - ред.)", - сказал Джоанэ.

Напомним, ранее президент Молдовы Майя Санду заявила, что, пока защищается Украина, для ее страны нет угрозы от России.

Кроме того, правительство Молдовы хочет продлить на 60 суток режим чрезвычайного положения в стране из-за войны в Украине.

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