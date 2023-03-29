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В Молдове хотят продлить чрезвычайное положение еще на 60 дней

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Кишинев, Среда 29 марта 2023 11:51
В Молдове хотят продлить чрезвычайное положение еще на 60 дней Фото: премьер-министр Молдовы Дорин Речан (fasebook.com/recean)
Автор: Мария Кучерявец

В правительстве Молдовы предложили парламенту продлить режим чрезвычайного положения в стране еще на 60 дней. Соответствующее решение принял Кабмин сегодня на заседании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Молдовы Дорина Речана, которого цитирует Newsmaker.

В свою очередь, он объяснил необходимость продолжения режима чрезвычайного положения в стране тем, что в соседней Украине продолжается война.

"Мы должны осознавать, что рядом с нами идет война, гибнут люди, разрушают инфраструктуру. Война России против Украины напрямую затрагивает нас, и правительству нужны инструменты для оперативного вмешательства: это обеспечение мира и стабильности или обеспечение непрерывного предоставления услуг критически важной инфраструктуры" , – заявил Речан.

Напомним, что режим ЧС в Молдове действует с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Добавим, ранее в Молдове объясняли необходимость введения режима ЧС из-за риска того, что воздушное пространство Молдовы будут пересекать российские ракеты. Что случалось уже неоднократно.

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