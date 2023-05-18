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У России есть намерение и возможности атаковать критическую инфраструктуру Запада, - Уоллес

Фото: Бен Уоллес, министр обороны Британии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россия может планировать атаки на критическую инфраструктуру стран Запада. Для этого у нее есть специальные подлодки и корабли-шпионы.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian, об этом заявил министр обороны Британии Бен Уоллес.

По его словам, у россиян есть специальная военно-морская программа, которая направлена на то, чтобы наблюдать или атаковать критически важную инфраструктуру, принадлежащую их противникам.

"У них есть ряд подводных лодок и других единиц оборудования, корабли-шпионы и все остальное, специально предназначенное для этих целей", - отметил министр обороны.

Поэтому, по его словам, область критической инфраструктуры Запада сейчас нуждается в защите.

"Что мы можем сказать без сомнения, так это то, что у России есть намерение и возможность нацелиться на критическую национальную инфраструктуру Запада. Мы должны иметь намерение и возможности для ее защиты", - подчеркнул Уоллес.

Напомним, ранее в разведке НАТО заявляли, что Россия может совершить атаки на подводные кабели или другую инфраструктуру стран Запада.

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Российская ФедерацияВеликобританияинфраструктура