Bloomberg: в НАТО заявили, что РФ может атаковать подводные объекты инфраструктуры Европы и США

В разведке НАТО предупредили о возможности РФ совершить атаки на подводные кабели и другую критически важную инфраструктуру в Европе и США. Помощник генерального секретаря военного альянса по разведке и безопасности Альянса Дэвид Каттлер назвал вероятность ударов по системам "постоянным и значительным риском".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По словам представителя разведки НАТО, существует "повышенное беспокойство" по поводу того, что Россия может нацелиться на подводные кабели и другую критически важную инфраструктуру в попытке "подорвать жизнь на Западе и получить рычаги влияния против тех стран, которые оказывают поддержку Украине".

Отмечается, что взрывы прошлой осенью на газопроводе Nord Stream выявили для членов Организации Североатлантического договора сложность наблюдения за объектами и выявления злоумышленников.

По данным НАТО, речь идет о защите таких систем, как подводные кабели - на их долю приходится 95% интернет-коммуникаций, и в совокупности каждый день проходят финансовые транзакции на сумму около 10 триллионов долларов.

"Россия активно занимается картографированием критически важной инфраструктуры союзников как на суше, так и на морском дне. Эти усилия поддерживаются российскими военными и гражданскими разведывательными службами", - рассказал Каттлер.

Представитель разведки Альянса также сообщил, что российское патрулирование в Атлантике находится "на высоком уровне", и РФ, похоже, "нацелена на подводную инфраструктуру в широкой Атлантике, Балтийском и Северном морях".

Также Каттлер указал на военную стратегию Кремля, которая направлена на быстрое уничтожение критически важной инфраструктуры на ранних стадиях конфликтов. Такая тактика РФ, в частности, наблюдается во время широкомасштабной военной кампании страны-арессора в Украине.

По его словам, усилия Москвы частично возглавляются программой подводной разведки в министерстве обороны и поддерживаются военными и гражданскими разведывательными службами, которые располагают значительными ресурсами в цифровой, космической, воздушной, наземной и морской областях.

Каттлер добавил, что помимо РФ, угрозы также исходят от террористов и других групп, особенно там, где кабели или инфраструктура выходят на сушу.

Недавно в НАТО создали группу координации подводной инфраструктуры, которую возглавил генерал-лейтенант Ханс-Вернер Вирманн. Ее целью является повышение безопасности систем союзников путем обмена передовым опытом, информацией и технологиями для обеспечения безопасности соединений.

Так как мониторинг подводной инфраструктуры является особенно сложной задачей, Вирманн заявил о желании НАТО добавить еще один уровень наблюдения к своим системам, чтобы выявлять подозрительное поведение вблизи или над критическими подводными кабелями, трубопроводами и разъемами путем анализа данных сигналов, которые могут указывать на вмешательство.