Росія має намір і можливості атакувати критичну інфраструктуру Заходу, - Воллес

За його словами, росіяни мають спеціальну військово-морську програму, яка спрямована на те, щоб спостерігати або атакувати критично важливу інфраструктуру, що належить їх противникам.

"У них є низка підводних човнів та інших одиниць обладнання, кораблі-шпигуни та все інше, спеціально призначене для цих цілей", - зазначив міністр оборони.

Тому, за його словами, область критичної інфраструктури Заходу зараз потребує захисту.

"Що ми можемо сказати без сумніву, так це те, що Росія має намір і можливість націлитись на критичну національну інфраструктуру Заходу. Ми повинні мати намір і можливості для її захисту", - підкреслив Воллес.