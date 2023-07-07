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Гросси заявил о "прогрессе" относительно доступа экспертов МАГАТЭ к осмотру ЗАЭС

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Энергодар, Запорожская область, Пятница 07 июля 2023 16:10
Гросси заявил о "прогрессе" относительно доступа экспертов МАГАТЭ к осмотру ЗАЭС Фото: генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) получили возможность осмотреть несколько объектов Запорожской атомной электростанции, однако, кроме крыши. Никаких признаков взрывчатки не обнаружили.

Об этом заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Он отметил, что МАГАТЭ получило больше доступа к обзору Запорожской АЭС. Тем не менее есть несколько объектов, на которые экспертов агентства еще не пустили. В частности, это касается крыш реакторов, где может быть размещена взрывчатка.

"У нас есть прогресс. Мы смогли осуществить осмотры прудов-охладителей и других мест, и не увидели никаких признаков взрывчатых веществ или мин в этих местах", - сказал Гросси.

Глава МАГАТЭ также добавил, что станция находится в зоне активных боевых действий и для доступа нужно время.

Угроза теракта в ЗАЭС

Российские оккупанты, вероятно, готовят провокацию на Запорожской АЭС с применением взрывных устройств. Они хотят обвинить Украину в обстреле.

Как отмечает украинское военное командование, провокацию на ЗАЭС россияне могут осуществить уже "в ближайшее время".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский уже заявил о намерениях россиян устроить теракт на ЗАЭС с последующим выбросом радиации. В частности, председатель ГУР МО Кирилл Буданов также подтвердил эту информацию и отметил, что оккупанты дополнительно заминировали пруд-охладитель на станции.

Между тем, инспекторы Международного агентства по атомной энергии заявили о том, что якобы не увидели никаких доказательств наличия противопехотных мин, установленных на территории станции.

Однако МАГАТЭ запросило у российских военных дополнительный доступ к крышам реакторов ЗАЭС для подтверждения отсутствия взрывчатки.

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Запорожская АЭС МАГАТЭ
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