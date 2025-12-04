Россия пугает "наступлением на Чернигов": в ЦПД раскрыли истинную цель вброса

Андрей Коваленко отмечает, что это и другие подобные сообщения призваны усилить давление на украинское общество и создать иллюзию всесильности российской армии.

В ЦПИ отмечают, что распространение фейков о возможном наступлении привязано не только к военной ситуации, но и к более широким дипломатическим процессам. В частности, Россия использует такие информационные кампании как инструмент давления на Украину и партнеров, пытаясь затягивать принятие решений о помощи со стороны США и других союзников.

Главная цель подобных вбросов - психологическое воздействие на украинское общество, нагнетание тревожности и создание впечатления, что РФ способна "побеждать везде на фронте" и открывать новые направления наступления.

В то же время, по данным Сил обороны Украины, реальных возможностей для наступления на Чернигов у российской армии нет. Украинские военные полностью контролируют ситуацию на Черниговщине, а провокации противника на приграничных территориях оперативно пресекаются.

В Центре напомнили, что подобную информационную тактику ранее Россия уже применяла в отношении Сумской и Харьковской областей. Тогда Силы обороны также успешно остановили противника, который не имел достаточных ресурсов для полноценного наступления на крупные города.

В ЦПИ призывают украинцев сохранять спокойствие и доверять только официальной информации, ведь информационный фронт остается одним из ключевых направлений российских атак.