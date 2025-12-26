Россия "лицензирует" энергоблок ЗАЭС: Украина предупреждает об угрозе ядерной аварии

Минэнерго решительно отвергает попытку России легитимизировать оккупацию Запорожской атомной электростанции через выдачу "лицензии" на эксплуатацию одного из ее энергоблоков.

"Решение "Ростехнадзора" является юридически ничтожным и не имеет никаких правовых последствий. Запорожская АЭС находится под исключительной юрисдикцией Украины, а единственным компетентным органом ядерного регулирования остается Госинспекция ядерного регулирования Украины", - заявили в Минэнерго.

"Разрешительные документы", выданные оккупационной администрацией или структурами РФ, грубо нарушают международное право и суверенитет Украины. Такие действия противоречат резолюции Генассамблеи ООН A/RES/78/316, решениям Совета управляющих МАГАТЭ и принципам ядерной безопасности агентства.

Особую опасность представляют заявления России о готовности энергоблока к работе.

"В условиях потери Каховского водохранилища, обстрелов, перебоев с электропитанием, деградации систем безопасности и отсутствия квалифицированного персонала, любые попытки запуска реакторов являются заведомо безответственными и могут привести к ядерной аварии с трансграничными последствиями", - подчеркнули в Минэнерго.

Также энергетики отмечают, что к незаконному управлению привлечена российская корпорация "Росатом", которая стала частью военной инфраструктуры РФ.

Украина требует немедленного вывода российских войск и персонала, возвращения станции под контроль Украины и сохранения энергоблоков в режиме "холодной остановки".

В заявлении сообщается, что нужно акцентировать внимание на усилении международных санкций против "Росатома" и должностных лиц "Ростехнадзора".

Минэнерго призывает международное сообщество и МАГАТЭ дать четкую оценку действиям РФ и усилить давление, чтобы предотвратить ядерную катастрофу.

Ситуация на ЗАЭС

Запорожская АЭС находится под оккупацией России с марта 2022 года. С тех пор РФ неоднократно пыталась легитимизировать контроль над станцией, игнорируя международное право.

Последние действия "Ростехнадзора" являются новым витком ядерного шантажа, что обостряет угрозу для региона и мира.