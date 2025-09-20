RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

Россия будет латать бюджетную "дыру" через фонд благосостояния и повышение налогов, - СВРУ

Фото: экономический кризис заставляет Кремль искать новые резервы (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

Нефтегазовые доходы РФ стремительно падают. Кремль вынужден закрывать дефицит бюджета за счет фонда благосостояния и новых налогов для населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

Доля нефтегазовых поступлений в госбюджете РФ стремительно снижается. С почти 50 % ранее до прогнозируемых 20-22 % в 2026 году. Министр финансов РФ Антон Силуанов признает потерю ключевого источника поступлений, что создает серьезную бюджетную проблему.

Чтобы покрыть дефицит, Кремль рассматривает три варианта:

  • Использовать фонд национального благосостояния, который после предыдущих займов сам нуждается в поддержке;

  • Увеличить государственный долг, что влечет дополнительные расходы на обслуживание и возврат займов;

  • Повысить налоги и сборы, что непосредственно ударит по рядовым гражданам.

Все три пути сулят существенные трудности для экономики и населения.

Экономисты Института народнохозяйственного прогнозирования РАН констатируют, что "исчерпаны действовавшие ранее факторы экономического роста".

Потребление домашних хозяйств в первом полугодии 2025 года упало до 2,7 %, что стало худшим показателем за годы полномасштабной войны против Украины. В 2023 году оно составляло 7,4 %, а в 2024-м - 5,4 %.

 

 

Экономика РФ трещит по швам

С начала войны цены на российскую нефть снизились со 100 до 55 долларов за баррель. Поэтому у страны-агрессора значительно упалидоходы от нефти.

Это привело к резкому сокращению бюджетных поступлений и поставило под угрозу Фонд национального благосостояния, который, по оценкам экспертов, может иссякнуть до конца 2025 года.

Напомним, бюджетный дефицит РФ в июле достиг 4,9 трлн рублей - максимума за более чем 30 лет.

Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщало, что Путин все больше обеспокоен состоянием российской экономики в условиях войны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияНАФТА