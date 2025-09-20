Россия будет латать бюджетную "дыру" через фонд благосостояния и повышение налогов, - СВРУ

Экономика РФ трещит по швам

С начала войны цены на российскую нефть снизились со 100 до 55 долларов за баррель. Поэтому у страны-агрессора значительно упалидоходы от нефти.

Это привело к резкому сокращению бюджетных поступлений и поставило под угрозу Фонд национального благосостояния, который, по оценкам экспертов, может иссякнуть до конца 2025 года.

Напомним, бюджетный дефицит РФ в июле достиг 4,9 трлн рублей - максимума за более чем 30 лет.

Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщало, что Путин все больше обеспокоен состоянием российской экономики в условиях войны.