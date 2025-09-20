Россия будет латать бюджетную "дыру" через фонд благосостояния и повышение налогов, - СВРУ

Нефтегазовые доходы РФ стремительно падают. Кремль вынужден закрывать дефицит бюджета за счет фонда благосостояния и новых налогов для населения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.
Доля нефтегазовых поступлений в госбюджете РФ стремительно снижается. С почти 50 % ранее до прогнозируемых 20-22 % в 2026 году. Министр финансов РФ Антон Силуанов признает потерю ключевого источника поступлений, что создает серьезную бюджетную проблему.
Чтобы покрыть дефицит, Кремль рассматривает три варианта:
Использовать фонд национального благосостояния, который после предыдущих займов сам нуждается в поддержке;
Увеличить государственный долг, что влечет дополнительные расходы на обслуживание и возврат займов;
Повысить налоги и сборы, что непосредственно ударит по рядовым гражданам.
Все три пути сулят существенные трудности для экономики и населения.
Экономисты Института народнохозяйственного прогнозирования РАН констатируют, что "исчерпаны действовавшие ранее факторы экономического роста".
Потребление домашних хозяйств в первом полугодии 2025 года упало до 2,7 %, что стало худшим показателем за годы полномасштабной войны против Украины. В 2023 году оно составляло 7,4 %, а в 2024-м - 5,4 %.
С начала войны цены на российскую нефть снизились со 100 до 55 долларов за баррель. Поэтому у страны-агрессора значительно упалидоходы от нефти.
Это привело к резкому сокращению бюджетных поступлений и поставило под угрозу Фонд национального благосостояния, который, по оценкам экспертов, может иссякнуть до конца 2025 года.
Напомним, бюджетный дефицит РФ в июле достиг 4,9 трлн рублей - максимума за более чем 30 лет.
Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщало, что Путин все больше обеспокоен состоянием российской экономики в условиях войны.