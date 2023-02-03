Россия покупала еврочиновников для признания аннексии Крыма и избегания санкций

После аннексии Крыма российские власти практически сразу занялись продвижением признания этих действий за границей, в том числе в Европе, и попытались избавить РФ посткрымских санкций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт расследований "Важные истории".
Как стало известно расследователям из утечки содержимого почтового ящика сотрудника аппарата Государственной думы Саргиса Мирзаханяна, координировавшего работу с европейскими политиками, за внесение пророссийских резолюций в парламенты своих стран евродепутаты могли получать от 20 тысяч евро.
То есть взаимодействие с депутатами парламентов нескольких стран ЕС не ограничивалось оплатой их участия в ялтинских патриотических форумах и наблюдении за российскими выборами. Как выяснили "Важные истории" совместно с Eesti Ekspress, OCCRP, IRPI и Profil, десятки тысяч евро выделялись также на внесение пророссийских резолюций в европейские парламенты, а в случае "правильного" голосования была предусмотрена дополнительная плата. Разумеется, авторы резолюций отрицают, что получали эти деньги.
Первым в Европе признал Крым российским итальянский регион Венето, совет которого призывал признать аннексию легитимной и отменить санкции. Вслед за Венето подобные пророссийские резолюции приняли еще два итальянских региона - Лигурия и Ломбардия. Впоследствии было запланировано отправить принятые резолюции в парламент страны. То есть согласно составленному "плану действий" относительно правительства Италии были прописаны даже бюджеты: 20 000 евро + 20 000 евро (внесение), в случае успешного голосования +15 000 евро в каждом случае. И хотя резолюцию действительно внесли в парламент Италии, но сенат ее отклонил, и попытка не удалась.
Такой же "план" был сформирован по отношению к правительству Австрии, только расценки оказались несколько иными: 20 000 евро, в случае успешного голосования +15 000 евро. Однако и здесь парламентарии резолюцию не поддержали.
Как отмечается в расследовании, подобные "планы действий" были составлены для Латвии, Греции и даже Парламентской ассамблеи Совета Европы.
"Однако самым успешным проектом кремлевских политтехнологов стал Кипр, где в июле 2016 года парламент таки поддержал аналогичную по содержанию резолюцию - в ней, например, было требование снять персональные санкции с отдельных россиян", - пишет издание.
Кроме того, по информации расследователей, среди задач, решаемых командой Мирзаханяна, первым пунктом была организация митингов, пикетов и других акций протеста в странах ЕС, направленных на дискредитацию событий или лиц, противоречащих внешнеполитическим трендам РФ, организация публичных акций в отличие от антироссийских санкций, в поддержку волеизъявления крымчан и, в общем-то, внешнеполитического курса РФ.
По данным издания, утечка, выложенная в интернет украинскими хакерами, содержит около 20 тысяч писем, охватывающих десятилетие с 2007-го по 2017 год.
"Собственник взломанного почтового ящика - Саргис Мирзаханян, пиарщик, занимавший на момент аннексии Крыма должность помощника депутата Госдумы Игоря Зотова. Также он был членом экспертного совета комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связей с соотечественниками. был связан с администрацией президента - именно с такой отметкой он записан в телефонных книгах некоторых своих знакомых. Одним из основных его корреспондентов был Инал Ардзинба, на тот момент сотрудник президентской администрации, работавший под руководством Владислава Суркова", - уточняют расследователи.
Напомним, РБК-Украина сообщала о катаргейте, который начался с того, когда вице-президент Европарламента Ева Кайли и еще три человека были обвинены и взяты под стражу в Бельгии по делу о коррупционных связях с правительством Катара. Следователь-судья Брюсселя обвинил их в "принадлежности к преступной организации, отмывании денег и коррупции". По словам анонимного источника в суде, Ева Кайли - одна из четырех заключенных и не смогла воспользоваться своей депутатской неприкосновенностью, поскольку была арестована просто "на месте преступления".
Кроме того, мы писали, что Катар якобы подкупал чиновников, "занимающих важное политическое и/или стратегическое положение" в Европейском парламенте, отправляя им "значительные суммы денег" и "важные подарки". Бельгийские следователи даже проверяют, не пытался ли Катар повлиять на позицию Европарламента способом, который "выходит за рамки классического лоббирования". При этом ЕП должен рассмотреть запрет должностным лицам Катара посещать даже помещение Европарламента.
Добавим, что с катаргейтом связывают и ситуацию с Марокко, которая пыталась повлиять путем подкупа евродепутатов на ход расследования комиссией Европарламента по использованию шпионского программного обеспечения. Напомним, что скандал с применением шпионского программного обеспечения в Евросоюзе разразился в 2021 году. Среди его жертв оказались лидеры политической оппозиции Польши, Испании, Венгрии и Греции и десятки активистов и журналистов.
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