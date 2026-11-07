ua en ru
Сб, 07 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Олешки Выборы в США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Россия изолировала сотрудника ОБСЕ и планирует перевести его в Сибирь, - Сибига

17:45 07.11.2026 Сб
2 мин
aimg Сергей Козачук
Россия изолировала сотрудника ОБСЕ и планирует перевести его в Сибирь, - Сибига Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (facebook.com/zelenskyy.official)
Додати як бажане джерело в Google

Украина глубоко обеспокоена планами России перевести в Сибирь сотрудника ОБСЕ Вадима Голда, незаконно удерживаемого в изоляции с 15 октября.

Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Украины и соцсети должностного лица.

По словам министра, это является очередным вопиющим пренебрежением со стороны РФ ее обязательствами по Женевским конвенциям.

Украинцы на временно оккупированных территориях лишены базовых прав и полностью зависят от воли оккупантов.

Глава МИД подчеркнул, что Киев требует от Москвы предоставить достоверную и проверенную информацию о местонахождении и условиях содержания всех трех незаконно задержанных сотрудников ОБСЕ.

Также Украина требует обеспечить им немедленный и беспрепятственный доступ.

"Мы призываем сообщество ОБСЕ усилить давление на Россию для обеспечения немедленного увольнения Дмитрия Шабанова, Максима Петрова и Вадима Голды", - подчеркнул Андрей Сибига.

Россияне незаконно задержали трех сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на временно оккупированных территориях Украины - Дмитрия Шабанова, Максима Петрова и Вадима Голду.

В сентябре 2022 года так называемый "суд" псевдореспублики "ЛНР" приговорил Дмитрия Шабанова и Максима Петрова к 13 годам заключения за якобы "государственное предательство".

Позже, в августе 2024 года, оккупационный "суд" в Донецке приговорил Вадима Голду к 14 годам лишения свободы, обвинив его в "шпионаже".

МИД Украины и международное сообщество неоднократно осуждали эти судилища и требовали немедленного увольнения всех задержанных представителей ОБСЕ.

Напомним, что ранее в наблюдательную миссию ОБСЕ по выборам в Венгрии попала находящаяся под санкциями россиянка Дарья Боярская - экспереводчица российского диктатора Владимира Путина, связанная с Кремлем.

Поэтому венгерские правозащитники призвали организацию немедленно изменить состав делегации. Впрочем, в самой ОБСЕ заявили, что подобные беспокойства "безосновательны".

В декабре 2025 года глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что возможность развертывания миссии ОБСЕ по мониторингу прекращения огня в Украине напрямую зависит от ситуации в сфере безопасности.

По ее словам, присутствие наблюдателей станет реальным только тогда, когда будут полностью обеспечены надлежащие условия безопасности для работников.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ОБСЕ МИД Украины Российская Федерация Украина Андрей Сибига
Новости
Россия ударила по подстанциям, которые соединяют две АЭС с Киевом, - Зеленский
Россия ударила по подстанциям, которые соединяют две АЭС с Киевом, - Зеленский
Аналитика
Укрытие или закрытие: что бизнес думает о идеях по безопасности Кабмина и что с ними не так
Мария Волощукредактор РБК-Украина Укрытие или закрытие: что бизнес думает о идеях по безопасности Кабмина и что с ними не так