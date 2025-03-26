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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Россия и Украина уже неделю не обстреливают энергетику друг друга, - источники

Фото: удары по энергетике России и Украины прекратились 19 марта (Getty Images)
Автор: Ульяна Безпалько, Александр Белоус

После разговора президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным 19 марта российские ракеты и дроны не атаковали украинские объекты энергетики. Украина после согласия президента Владимира Зеленского на "энергетическое перемирие" также не наносила удары по российской энергетике.

"Выглядит пока все так, что россияне почти неделю не целились в энергетику. Со дня 19 марта таких ударов не фиксировалось. Посмотрим, как оно будет дальше, ведь пока это нигде и никак не прописано", - сказал один из источников РБК-Украина в военных кругах.

Как отмечается в материале, если промониторить информацию о российских и украинских атаках, то публичных упоминаний (не от российского минобороны, а от достоверных источников) о поражении объектов энергетики ни у нас, ни в России после разговора Трампа с Путиным и последующего заявления Зеленского действительно не было.

Хотя это не мешает Москве продолжать каждую ночь терроризировать Украину сотнями "шахедов" и наносить удары по другим объектам.

По данным РБК-Украина, большинство российских дальнобойных дронов за последнюю неделю были направлены на военные объекты, аэродромы, железную дорогу и объекты ВПК.

Силы обороны Украины по меньшей мере год системно атаковали российские НПЗ, чтобы, с одной стороны, оставить оккупационную армию без топлива, с другой - уменьшить возможности Кремля финансировать агрессивную войну.

Если в декабре вражеские обстрелы были сконцентрированы на объектах, обеспечивающих генерацию и передачу электроэнергии, то с января этот фокус сместился на газотранспортную систему Украины.

Обновлено 09:46. При этом, как написал советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин в соцсети Х, после 18 марта россияне восемь раз били по энергетическим объектам Украины.

"Реальность такова: с 18 марта они наносят удары по нашим энергетическим объектам бомбами, ударными беспилотниками и беспилотными летательными аппаратами. Не будем вдаваться во все подробности, но уже есть 8 подтвержденных попаданий на энергетические объекты. И каждую ночь наши силы противовоздушных сил были нацелены на другие энергетические объекты. Без наших защитников ударов могло быть гораздо больше", - сообщил Литвин.

Напомним, в марте прошло несколько раундов переговоров между США и Украиной, и США и Россией. Стороны встречались в Саудовской Аравии, а президенты проводили телефонные разговоры.

По результатам переговоров в Саудовской Аравии в эти выходные были обнародованы два отдельных заявления: одно по договоренностям Украины и США, другое - между США и Россией. Стороны договорились о запрете ударов по энергетической инфраструктуре Украины и России. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев передал США перечень стратегических объектов инфраструктуры, которые нуждаются в особой защите.

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