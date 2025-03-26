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Росія і Україна вже тиждень не обстрілюють енергетику один одного, - джерела

Фото: удари по енергетиці Росії і України припинилися 19 березня (Getty Images)
Автор: Уляна Безпалько, Олександр Білоус

Після розмови президента США Дональда Трампа з Володимиром Путіним 19 березня російські ракети і дрони не атакували українські об'єкти енергетики. Україна після згоди президента Володимира Зеленського на "енергетичне перемир'я" теж не наносила удари по російській енергетиці.

"Виглядає поки все так, що росіяни майже тиждень не цілили в енергетику. З дня 19 березня таких ударів не фіксувалось. Подивимось, як воно буде далі, адже поки це ніде і ніяк не прописано", - сказало одне з джерел РБК-Украина у військових колах.

Як зазначається в матеріалі, якщо промоніторити інформацію щодо російських та українських атак, то публічних згадок (не від російського міноборони, а від достовірних джерел) про ураження об'єктів енергетики ні в нас, ні в Росії після розмови Трампа з Путіним і подальшої заяви Зеленського справді не було.

Хоча це не заважає Москві продовжувати щоночі тероризувати Україну сотнями "шахедів" і наносити удари по інших об'єктах.

За даними РБК-Україна, більшість російських далекобійних дронів за останній тиждень були спрямовані на військові об'єкти, аеродроми, залізницю та об'єкти ВПК.

Сили оборони України щонайменше рік системно атакували російські НПЗ, щоб, з одного боку, залишити окупаційну армію без пального, з іншого - зменшити можливості Кремля фінансувати агресивну війну.

Якщо в грудні ворожі обстріли були сконцентровані на об'єктах, що забезпечують генерацію та передачу електроенергії, то з січня цей фокус змістився на газотранспортну систему України.

Оновлено 09:46. При цьому, як написав радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин в соцмережі Х, після 18 березня росіяни вісім разів били по енергетичних об’єктах України.

"Реальність така: з 18 березня вони завдають ударів по наших енергетичних об’єктах бомбами, ударними безпілотниками та безпілотними літальними апаратами. Не будемо вдаватися в усі подробиці, але вже є 8 підтверджених влучень на енергетичні об’єкти. І щоночі наші сили протиповітряної оборони збивають майже сотню ударних безпілотників - і багато з цих безпілотників, ймовірно, були націлені на інші енергетичні об’єкти. Без наших захисників ударів могло бути набагато більше", - повідомив Литвин.

Нагадаємо, у березні пройшло декілька раундів переговорів між США і Україною, та США та Росією. Сторони зустрічалися в Саудівській Аравії, а президенти проводили телефонні розмови.

За результатами переговорів у Саудівській Аравії цими вихідними було оприлюднено дві окремі заяви: одна щодо домовленостей України та США, інший - між США і Росією. Сторони домовилися про заборону ударів по енергетичній інфраструктурі України та Росії. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Київ передав США перелік стратегічних об’єктів інфраструктури, які потребують особливого захисту.

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