Росія і Україна вже тиждень не обстрілюють енергетику один одного, - джерела

"Виглядає поки все так, що росіяни майже тиждень не цілили в енергетику. З дня 19 березня таких ударів не фіксувалось. Подивимось, як воно буде далі, адже поки це ніде і ніяк не прописано", - сказало одне з джерел РБК-Украина у військових колах.

Як зазначається в матеріалі, якщо промоніторити інформацію щодо російських та українських атак, то публічних згадок (не від російського міноборони, а від достовірних джерел) про ураження об'єктів енергетики ні в нас, ні в Росії після розмови Трампа з Путіним і подальшої заяви Зеленського справді не було.

Хоча це не заважає Москві продовжувати щоночі тероризувати Україну сотнями "шахедів" і наносити удари по інших об'єктах.

За даними РБК-Україна, більшість російських далекобійних дронів за останній тиждень були спрямовані на військові об'єкти, аеродроми, залізницю та об'єкти ВПК.

Сили оборони України щонайменше рік системно атакували російські НПЗ, щоб, з одного боку, залишити окупаційну армію без пального, з іншого - зменшити можливості Кремля фінансувати агресивну війну.

Якщо в грудні ворожі обстріли були сконцентровані на об'єктах, що забезпечують генерацію та передачу електроенергії, то з січня цей фокус змістився на газотранспортну систему України.

Оновлено 09:46. При цьому, як написав радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин в соцмережі Х, після 18 березня росіяни вісім разів били по енергетичних об’єктах України.

"Реальність така: з 18 березня вони завдають ударів по наших енергетичних об’єктах бомбами, ударними безпілотниками та безпілотними літальними апаратами. Не будемо вдаватися в усі подробиці, але вже є 8 підтверджених влучень на енергетичні об’єкти. І щоночі наші сили протиповітряної оборони збивають майже сотню ударних безпілотників - і багато з цих безпілотників, ймовірно, були націлені на інші енергетичні об’єкти. Без наших захисників ударів могло бути набагато більше", - повідомив Литвин.