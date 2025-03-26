Россия и Украина уже неделю не обстреливают энергетику друг друга, - источники

После разговора президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным 19 марта российские ракеты и дроны не атаковали украинские объекты энергетики. Украина после согласия президента Владимира Зеленского на "энергетическое перемирие" также не наносила удары по российской энергетике.

Об этом говорится в материале РБК-Украина " "Перемирие" или имитация? Остановила ли Россия обстрелы энергетики и что задумал Путин ".

"Выглядит пока все так, что россияне почти неделю не целились в энергетику. Со дня 19 марта таких ударов не фиксировалось. Посмотрим, как оно будет дальше, ведь пока это нигде и никак не прописано", - сказал один из источников РБК-Украина в военных кругах.

Как отмечается в материале, если промониторить информацию о российских и украинских атаках, то публичных упоминаний (не от российского минобороны, а от достоверных источников) о поражении объектов энергетики ни у нас, ни в России после разговора Трампа с Путиным и последующего заявления Зеленского действительно не было.

Хотя это не мешает Москве продолжать каждую ночь терроризировать Украину сотнями "шахедов" и наносить удары по другим объектам.

По данным РБК-Украина, большинство российских дальнобойных дронов за последнюю неделю были направлены на военные объекты, аэродромы, железную дорогу и объекты ВПК.

Силы обороны Украины по меньшей мере год системно атаковали российские НПЗ, чтобы, с одной стороны, оставить оккупационную армию без топлива, с другой - уменьшить возможности Кремля финансировать агрессивную войну.

Если в декабре вражеские обстрелы были сконцентрированы на объектах, обеспечивающих генерацию и передачу электроэнергии, то с января этот фокус сместился на газотранспортную систему Украины.

Обновлено 09:46. При этом, как написал советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин в соцсети Х, после 18 марта россияне восемь раз били по энергетическим объектам Украины.

"Реальность такова: с 18 марта они наносят удары по нашим энергетическим объектам бомбами, ударными беспилотниками и беспилотными летательными аппаратами. Не будем вдаваться во все подробности, но уже есть 8 подтвержденных попаданий на энергетические объекты. И каждую ночь наши силы противовоздушных сил были нацелены на другие энергетические объекты. Без наших защитников ударов могло быть гораздо больше", - сообщил Литвин.