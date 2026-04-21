RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Россия и НАТО устроили опасную игру в "кошки-мышки" в водах Северной Атлантики, - СМИ

19:12 21.04.2026 Вт
2 мин
Северный флот РФ в районе Мурманска остается ключевым элементом ядерного сдерживания
aimg Анастасия Никончук
Фото: флот РФ (facebook.com mod.mil.rus)

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что на фоне глобальных конфликтов в других регионах в Северной Атлантике усиливается скрытое военно-морское противостояние между НАТО и Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Bloomberg.

Новая зона напряжения

Несмотря на внимание к другим военным кризисам, в водах Северной Атлантики формируется отдельный очаг напряженности.

Здесь усиливается противостояние между силами НАТО и России, которое все больше напоминает подводное соперничество времен Холодной войны, но с использованием современных технологий.

Рост российской морской мощи

После распада СССР российский флот переживал спад, однако в последние годы Москва активно вкладывается в его восстановление.

В эксплуатацию вводятся новые корабли и атомные подводные лодки, часть из которых уже считается наиболее современными в составе ВМФ.

Ситуация у стран НАТО

На фоне этих процессов США сохраняют количественное преимущество в подводных силах, однако сталкиваются с трудностями в судостроении, в том числе из-за нехватки кадров.

Это замедляет обновление флота и усиливает давление со стороны конкурентов.

Оценки военных

По данным военных источников, новые российские подводные лодки отличаются высокой скрытностью и современным вооружением, что усложняет их обнаружение.

Это вызывает обеспокоенность у стран НАТО, особенно у Великобритании и Норвегии, которые усиливают наблюдение в регионе.

Инциденты в регионе

Недавно Великобритания заявила о предотвращении возможной операции, связанной с угрозой подводной инфраструктуре.

Отмечалось, что российские подлодки регулярно действуют в северных широтах, включая международные воды Арктики.

Стратегическое значение

Северный флот России, базирующийся в районе Мурманска, остается ключевым элементом ядерного сдерживания.

Эти силы способны действовать как в открытой Атлантике, так и под арктическими льдами, что делает их важным фактором военного баланса в регионе.

Усиление противостояния

По оценкам военных экспертов, активность России в Арктике и Северной Атлантике постепенно растет.

Это приводит к усилению наблюдения со стороны НАТО и формированию нового долгосрочного направления военно-морского соперничества.

Напоминаем, что Александр Лукашенко, который фактически руководит Беларусью, заявил, что в случае, если соседние страны совершат "нападение" на республику, Минск готов задействовать весь имеющийся оборонный потенциал, включая ядерные средства сдерживания.

Отметим, что конфликт в Иране, по оценкам, снижает глобальное влияние США и осложняет отношения с рядом государств, уже столкнувшихся с последствиями политики Дональда Трампа.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
НАТОРоссийская Федерация