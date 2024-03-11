Россия и Китай в этом году могут повлиять на результат выборов в Литве, - спецслужбы

Вмешательство в выборы Литвы

Недавно директор Департамента государственной безопасности Литвы Дарюс Яунишкис заявил, что Китай и РФ для срыва избирательного процесса или влияния на результаты выборов могут быть использованы не только информационные кампании или кибератаки.

По его словам, во время голосования на избирательных участках могут повториться эксцессы, случившиеся осенью, когда поступали ложные сведения о взрывчатых веществах, якобы подложенных в учебных заведениях.

Как к этому готовятся в Вильнюсе

"Не вдаваясь в подробности, могу сказать, что определенная подготовка к возможным угрозам уже начата", - заявила Петронене.

По ее словам, продолжается сотрудничество Председателя избиркома с Национальным центром кризисного управления, Национальным центром кибербезопасности, правоохранительными органами.

"Избирателей, проживающих в Литве, мы будем ждать на 1895 избирательных участках. В течение ближайших недель мы трудоустроим здесь более десяти тысяч членов избирательных комиссий. Без сомнения, уже запланировано несколько тренингов, готовятся специальные инструкции и пакеты дополнительной информации для людей, которые будут работать на выборах", - сказала Петронене.

В 2024 году в Литве пройдут три избирательные кампании. Граждане будут выбирать президента, Сейм и представителей Литвы в Европарламенте.

Вмешательство РФ в выборы за границей

Недавно советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Белый дом обеспокоен возможным вмешательством России в президентские выборы 2024 года.

Издание NBC News писало, что Россия уже распространяет дезинформацию в преддверии выборов в США в этом году. Для этого используют фейковые аккаунты и ботов, чтобы нанести вред президенту Джо Байдену и его коллегам-демократам.