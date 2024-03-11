Росія і Китай цього року можуть вплинути на результат виборів у Литві, - спецслужби

Втручання у вибори Литви

Нещодавно директор Департаменту державної безпеки Литви Дарюс Яунішкіс заявив, що Китай і РФ для зриву виборчого процесу або впливу на результати виборів можуть бути використані не тільки інформаційні кампанії або кібератаки.

За його словами, під час голосування на виборчих дільницях можуть повторитися ексцеси, що трапилися восени, коли надходили неправдиві відомості про вибухові речовини, нібито підкладені в навчальних закладах.

Як до цього готуються у Вільнюсі

"Не вдаючись до подробиць, можу сказати, що певну підготовку до можливих загроз уже розпочато", - заявила Петронене.

За її словами, триває співпраця Голови виборчкому з Національним центром кризового управління, Національним центром кібербезпеки, правоохоронними органами.

"Виборців, які проживають у Литві, ми чекатимемо на 1895 виборчих дільницях. Протягом найближчих тижнів ми працевлаштуємо тут понад десять тисяч членів виборчих комісій. Без сумніву, вже заплановано кілька тренінгів, готуються спеціальні інструкції та пакети додаткової інформації для людей, які працюватимуть на виборах", - сказала Петронене.

У 2024 році в Литві пройдуть три виборчі кампанії. Громадяни обиратимуть президента, Сейм і представників Литви в Європарламенті.

Втручання РФ у вибори за кордоном

Нещодавно радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Білий дім стурбований щодо можливого втручання Росії у президентські вибори 2024 року.

Видання NBC News писало, що Росія вже поширює дезінформацію напередодні виборів у США цього року. Для цього використовують фейкові акаунти та ботів, щоб завдати шкоди президенту Джо Байдену та його колегам-демократам.